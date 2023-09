Avance: Aquaman muestra su evolución en tráiler de 'The Lost Kingdom'

Foto: Warner Bros dio a conocer el primer tráiler completo de Aquaman and the Lost Kingdom, la secuela de la exitosa película de superhéroes. Crédito: Abril Valadez | Agencia Reforma.

Guadalajara, Jalisco.- Warner Bros dio a conocer el primer tráiler completo de Aquaman and the Lost Kingdom, la secuela de la exitosa película de superhéroes de DC dirigida por James Wan.

En el adelanto, el personaje principal interpretado por Jason Momoa reflexiona sobre su transformación en los últimos cuatro años, desde ser básicamente desempleado y un vagabundo sin hogar hasta convertirse en esposo y padre. Ahora, asume la responsabilidad de cuidar de un reino con medio billón de habitantes como el Rey de Atlantis. Sin embargo, la vida no será fácil para él en esta secuela, ya que el villano Black Manta, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, regresa con la esperanza de derrotarlo.

Aquaman and the Lost Kingdom llegará luego de Aquaman (2018), que sigue siendo la película de DC más taquillera de todos los tiempos con una recaudación de 1.148 mil millones de dólares en taquilla.

El esperado regreso del Rey de los Mares

La fecha de estreno de la película está programada para el 20 de diciembre, y el lanzamiento del tráiler ha generado gran expectación, ya que se produce a poco más de tres meses de su debut en cines. Esto contrasta con las estrategias de promoción de otras películas recientes de DC, como The Flash y Blue Beetle, que lanzaron sus tráilers alrededor de cuatro meses antes de su estreno.

Sin embargo, la película se enfrenta a un desafío adicional debido a la huelga de SAG-AFTRA, que impide a las estrellas promocionar proyectos. Si la huelga no se resuelve antes de diciembre, Aquaman and the Lost Kingdom se lanzará al mundo sin el beneficio de una promoción protagonizada por sus estrellas.

El camino hacia la realización de The Lost Kingdom ha sido largo y marcado por cambios de fecha de estreno, pasando de diciembre de 2022 a marzo de 2023 y, finalmente, a la Navidad de 2023. La película también ha atravesado cambios de liderazgo en Warner Bros y ha experimentado una serie de reshoots.

Esta película marca el cierre de un universo cinematográfico que comenzó hace una década con El Hombre de Acero de Zack Snyder en 2013. Después de Aquaman and the Lost Kingdom, los ejecutivos James Gunn y Peter Safran lanzarán su propio universo, comenzando con Superman: Legacy, programada para julio de 2025.

La película promete no solo ser una emocionante cinta de acción y fantasía, sino también abordar temas actuales como el cambio climático, adelantó Jason Momoa en una entrevista con The Hollywood Reporter en abril.