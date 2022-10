Dobletea sueldo regidor morenista

El regidor Andrés Andrade ejecuta dos funciones públicas, además de ser parte del actual ayuntamiento, sigue laborando en la supervisión escolar número 146 en esta ciudad, esto pese a que lo negó, existen documentos firmados por el funcionario con fecha reciente.

"Yo cuento con un permiso en donde no puedo recibir sueldo de la secretaría de Educación, pero si regreso un mes para supervisar que todo va bien y para ello pido permiso en el ayuntamiento para ausentarme", manifestó.

Destacó que desde hace un año atrás se metió la solicitud del permiso para poder atender las responsabilidades que se tiene en el ayuntamiento, por lo que en la actualidad solo esta ejerciendo su actividad como regidor.

"La ley nos permite trabajar en ambos lados, pero nosotros para evitar malos entendidos, pedimos permiso, por lo menos yo en lo particular y solo estoy trabajando como regidor", dijo.

"A mi me han dicho que yo no necesito permiso porque las reuniones que hace el cabildo son solo dos o tres veces al mes, eso es lo que me obliga la ley, pero por ética yo metí mi permiso", aclaró.

-¿Sigue firmando documentos, quiere decir que si esta trabajando en ambos lados?.

-Bueno porque cada 6 meses retorno un mes en lo que se hace mi tramite, para no perder mi lugar como supervisor.

-¿Y pide permiso en el ayuntamiento, cuenta con los oficios de dichos permisos?

-Claro que si pido permiso, tengo el oficio, solo en donde tramitó la solicitud ante las autoridades educativas, el otro no lo tengo.

ANTECEDENTE

Lo anterior surgió luego de que el actual encargado de la supervisión 146 el profesor José Ríos manifestó que el actual regidor Andrés Andrade sigue teniendo injerencia en esta función, considerando que es el titular.

Lo anterior luego de una manifestación que se presentó en la oficina de esta zona escolar en donde salió a relucir que hay documentos recientes firmados por el regidor como supervisor de la zona escolar número 146.