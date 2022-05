Protestan maestros del Cbtis de Matamoros

Matamoros, Tam. - Maestros de los diferentes Cbtis de Matamoros adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), colocaron unas mantas en los portones principales de las instituciones educativas, con la finalidad de exigir al gobierno Federal el pago de sus prestaciones que tienen más de tres años que no se les dan.

El secretario general de la delegación D-II-103 del Cbtis 135, Miguel Ángel López Gaytán manifestó que es una estrategia a nivel nacional, en donde la dirección general de escuelas tecnológicas, industriales, agropecuarias y de ciencias del mar, están emprendiendo para exigir la resolución de los diferentes problemas que se tienen en lo laboral.

"Es una manifestación pacífica, de gestión, pero si es muy importante hacerle ver a la opinión pública que tenemos problemas, pero estamos en la disposición de entrar en dialogo, considerando que son problemas añejos, que ni si quiera se han hecho las mesas de trabajo, por eso estamos pidiendo las mesas de trabajo para poder solucionar estos adeudos que se tiene hacia la clase trabajadora, no estamos pidiendo mejoras o aumentos, sino, simplemente que se nos resuelva lo que esta pendiente", dijo.

Manifestó que hay pagos de estímulos a la antigüedad que cumplieron 20 o 25 años, que se gestionó en su momento y es fecha que no se les paga, es decir, ellos ya cumplieron hace tres años atrás los tiempos de trabajo y no se les ha hecho ningún pago.

Explicó que en estos casos se gratifica a los maestros que cumplen, 10, 15, 20, 25 años o más, cada 5 años se entregan estímulos y hasta el momento hay quienes desde hace tres años atrás pese haber alcanzado algún tiempo de estos no han recibido nada.

Resaltó que así mismo los interinatos tampoco se han pagado, se han tenido vacantes definitivas por jubilaciones, todo ello se cubre, pero desgraciadamente los pagos de quienes están al frente de estos espacios tardan hasta un año para liberarlos, lo cual es injusto.

López Gaytan indicó que resulta inhumano el que haya quienes cubran estas horas o espacios para evitar que los alumnos se queden sin aprender y resulta que no les pagan, lo cual no es posible que pase esto, mientras que en los planteles educativos se busca dar cobertura para que los alumnos aprendan, pero las autoridades no responden con los pagos.

Agregó que en Matamoros hay entre 300 a 400 maestros laborando en los diferentes Ctbis, Cbtas y Cemar quienes tienen diferentes problemas de falta de pagos y prestaciones por parte del gobierno Federal.

MANTAS Y PETICIONES

A través de estas mantas hicieron las siguientes peticiones:

- Pago de sueldos y prestaciones pendientes

- Operación eficiente de los programas de promoción horizontal y vertical

- Asignación de horas adicionales a compañeros evaluados

- Basificación del personal docente y no docente

- Liberación de constancias de nombramiento 2014 y 2015

Certeza laboral a idóneos

Exigen el pago de prestaciones que les adeuda el Gobierno Federal.