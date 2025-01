Exhortan a la población protegerse contra el frío en Matamoros

Por: Miguel Jiménez

Enero 19, 2025 -

Matamoros, Tam.- Autoridades municipales exhortaron a la población a protegerse de las bajas temperaturas, que se tienen previstas que se presenten en este inicio de semana, en donde el pronostico indica que las mínimas llegarán a los -2 grados con una sensación de hasta -7.

El director de Protección Civil, Humberto Cabrera, comentó que los pronósticos que se tienen hasta el momento es que el martes y miércoles serán los días más fríos, en esta ocasión con la llegada de este nuevo frente del norte.

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional, el termómetro iniciará a descender este domingo hasta llegar a los 6 grados en horas de la noche, mientras que el amanecer del lunes será de 3 grados.

Para el martes es cuando se espera que la temperatura disminuya hasta los -2 grados con una máxima de 5, además de un 70 por ciento de probabilidad de lluvia; el miércoles un amanecer similar, pero se pronostica que el termómetro se eleve hasta los 13 grados durante el día.

El jueves la mínima será de 4 grados y máxima de 13, mientas que para el viernes la mínima será de 7 con máximas de 15.

Humberto Cabrera comentó que ante estas condiciones que se esperan para estos días, la dirección de Protección Civil llevará a cabo una serie de operativos en diferentes puntos de la ciudad, esto con la finalidad de poder apoyar a la comunidad en situación de calle, además de atender a la población que así lo desee.

"Nosotros a partir de este domingo y hasta que termine la contingencia vamos a estar trabajando las 24 horas, tratando de atender a la comunidad y dotar a la población que no se quiera refugiar en el albergue, con cobijas, colchonetas y café o chocolate caliente para mitigar un poco el frío", dijo.

Recordó que el albergue se estaría abriendo a partir de este domingo, en donde se tiene una capacidad de atender a 200 personas. En la contingencia anterior se tuvo una atención a 38 personas, sin embargo, en caso de verse rebasados, se estaría tomando en cuenta un segundo albergue.

"Estamos exhortando a la comunidad a que se abrigue bien, que no prendan brazas dentro de los hogares para evitar un accidente; así mismo, si utilizan calentadores, hay que apagarlos antes de ir a dormir y no conectar más de uno en un solo enchufe para evitar sobrecarga y que genere un accidente. Si la población no tiene a qué salir a la calle, se recomienda que se quede en sus casas protegidos de estas bajas temperaturas", concluyó.