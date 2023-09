Protestan trabajadores de la Salud en Matamoros por mejoras laborales

Matamoros, Tam.

Nace una nueva protesta en Matamoros, ahora los integrantes de la subsección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) tomaron varias áreas administrativas del Hospital General para exigir mejores condiciones de trabajo, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a las peticiones que se han hecho con anterioridad.

Ramón Francisco Montoya secretario general de esta subsección, señaló que, en caso de no tener una respuesta por parte de las autoridades estatales, se estarán tomando otras áreas de este nosocomio.

Explicó que es una toma de oficinas de manera pacífica, dado que la autoridad a nivel estado se han negado a tener un acercamiento con el sindicato, se han agotado todas las estancias correspondientes, oficios, diálogos, pero hasta ahorita no existe respuesta alguna por parte de ellos.

Resaltó que en este dialogo que se está buscando se solicitará el pago por puntual asistencia, escalafón en nóminas, ya que hay un número importante de compañeros que en meses pasados lograron obtener un crecimiento, pero no se les ha reflejado en sus salarios, además de la falta de insumos al hospital, no hay aires acondicionados, los elevadores no sirven, la verdad es un caos el que se tiene en estos momentos en el Hospital.

Manifestó que en ningún momento se pretende afectar la atención a la comunidad, es por eso por lo que solo en ciertas áreas se lleva a cabo esta manifestación pacífica, esperando que las autoridades de Salud atiendan las demandas lo más pronto posible.

Destacó que además no les han pagado los vales que normalmente les dan por mes, esto desde que inició el año, lo cual también es una inconformidad que se está presentando por parte del personal médico.

Indicó que van a continuar con esta toma de ciertas áreas administrativas, las cuales pudieran llegar a otros departamentos en caso de que no haya una respuesta por parte de las autoridades de Salud.