Osorio niega haber sido el productor que pidió a Anahí bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio asegura que no fue él el productor de telenovelas que pidió a Anahí que bajara de peso para convertirse en al protagonista de la telenovela "A mil por hora", pues desde que la cantante aclaró en una entrevista con Joaquín López Dóriga que fue a raíz de ese comentario que sus problemas alimenticios se desataron, mismos que perduraron por muchos años y que, además, la llevaron a ser hospitalizada y casi perder la vida, se desataron los rumores de que fue Osorio quien le hizo esa solicitud, sin embargo, el famoso niega categóricamente que se hubiera tratado de él.

A más de dos décadas de que Anahí viviera uno de los episodios más complicados de su vida, la actriz y cantante de 40 años habló por primera vez de la situación que atravesó cuando tan sólo era una adolescente, luego de que conversara con "el teacher" la entrevistó para su canal de YouTube. De hecho, la famosa reveló que, si había concedida dicha charla, era porque el periodista es una persona muy allegada a ella, debido a que la hija de López Dóriga y ella son grandes amigas, a tal grado que la denominó como "su hermana" de elección, de la misma manera que a toda la familia del comunicador.

En ese contexto, "el teacher", que correspondió a los afectos de la cantante, pues dijo que se trataba de la entrevista más complicada que realizaba, porque era en la única que se cruzaban los sentimientos con su labor profesional, le preguntó a Anahí acerca de cómo tuvo lugar la bulimia y la anorexia nerviosa que padeció a principios de los 2000, por lo que ella rememoró que sucedió cuando tenía 14 años, cuando un productor la citó en su oficina para proponerle que se convirtiera en la próxima protagonista de su telenovela, que sería un remake del exitoso melodrama "Quinceañera".

Cuando la joven recibió la noticia, su emoción fue tal porque se trataba de un protagónico, sin embargo, mientras recibía la propuesta, el productor le indicó que para darle el papel tenía que bajar de peso, debido a que a su parecer estaba "llenita", comentario que impactó a la actriz que, en ese momento, trató de no hacer ninguna expresión que denotara lo mucho que le había afectado lo dicho, sin embargo, por dentro experimentó un sentir que nunca antes había reconocido dentro de sí.

(Me dijeron) "´-Las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita, tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela´, y en ese momento -recordó-, ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, ahí conocí el miedo a ser yo, ahí conocí una parte vulnerable a más no poder, ahí sentí que no era suficiente y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida; años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia", indicó.

La actriz omitió el nombre del productor por temor a que, al revelar su identidad, la opinión pública y todos sus fans se le fueran encima pues está segura de que el comentario que hizo, no fue con mala intención:

"Un productor que, la verdad, no me gustaría decir su nombre, porque pobre hombre porque, si lo digo, lo van a... la regó en decírmelo y le tengo cariño, ¿sabes? No es una mala persona", destacó.

Y aunque Anahí no quiso dejar en evidencia de qué persona se había tratado, a partir de esta declaración, los nombres de Pedro Damián y Juan Osorio fueron asociados con dicho evento; el primero porque fue el productor de esta telenovela y el segundo porque, de acuerdo con la cantante, antes de que Damián fuera seleccionado para encargarse de la realización del melodrama, fue otro el productor que se encargaría de traer de vuela la historia de "Quinceañera" a la televisión.

Cabe destacar que Osorio ya había convocado a Anahí para una telenovela anterior, nos referimos a "Vivo por Elena", donde la joven había dado vida a Natalia "Talita", la hija de Elena Carvajal, el personaje principal, protagonizado por Victoria Ruffo.

De esta manera fue que una reportera le preguntó este fin de semana al productor acerca de si los rumores que indicaban que él había sido dicho productor eran ciertos, a lo que Osorio contestó inmediatamente que no, asegurando que él nunca hizo un comentario de ese tipo a la famosa y que, en cambio, a pesar de que ya han pasado más de dos décadas de que trabajó con Anahí le guarda mucho cariño.

"Anahí y yo somos (creo), y con su esposo más, amigos yo nunca le dije nada, no... la verdad es que no es un tema conmigo, yo nunca le digo a una actriz: ´-Eres esto o lo otro´, si yo la necesito de una manera, platicamos, si se pone en forma nada más, yo la quiero mucho, yo trato de respetar mucho a los seres humanos y a mis compañeros más", respondió.