Paralizan quirófanos: Falta de aire acondicionado, la causa

Matamoros, Tam.- Sigue el problema de la falta de aires acondicionados en el área de quirófano del Hospital General, al grado que hay pacientes que tienen ya dos meses en espera de una cirugía y es fecha que no puede ser sometida a dicha operación.

SE MANIFIESTA

Una paciente de nombre Celia se manifestó en las afueras del nosocomio en bata para denunciar esta irregularidad que sigue presente en esta institución de salud, en donde simplemente les dan largas debido a que no hay condiciones en los quirófanos para operar.

Explicó que tiene dos meses esperando a ser operada de un brazo, sin embargo, el procedimiento no se ha concretado por las carencias que se tienen en la institución relacionadas con la falta de aire acondicionado y materiales, lo que afecta a más personas que están aguardando a que se les intervenga.

La mujer, de oficio comerciante, decidió salir del edificio donde está internada con bata, con una pancarta en la que escribió: "Necesitamos cirugía de traumatología y no nos hacen caso, ya 2 meses".

Destacó que el 10 de septiembre tuvo un accidente en su brazo izquierdo y fue a solicitar atención médica, sin que se le brindara un diagnóstico certero, por lo que días después retornó por el dolor que sentía y es cuando fue hospitalizada.

En ese momento le mencionaron que tenía una fuerte infección y que pudo haber perdido el brazo, aunque actualmente ese riesgo es inexistente, porque fue controlado a tiempo.





"No me hacen caso, estoy asustada, necesito que me operen. No sólo soy yo, hay como seis personas y cuatro hombres, sólo nos dan medicamento", comentó.

Resaltó que su esposo se ha hecho cargo de los gastos que se generan porque no hay medicamento en algunas ocasiones, circunstancia que la tiene desesperada porque, además, su familia no la visita, provocando que intentara suicidarse en el centro médico, mas fue rescatada por trabajadores

"Me desesperé, sé que no me he portado bien con mi familia, pero me sentí sola porque a mí nadie me venía a ver y me fui al baño y me quise ahorcar", indicó.

Por dos semanas estuvo sujetada a la cama para evitar que cometiera un acto similar durante su "estancia" en el sitio público.

En ese momento llegó el director del Hospital General, Gerardo García Salinas, quien como ya había declarado en entrevistas anteriores, aseguró que estaría aprovechando las bajas temperaturas que se presenten en la ciudad para poder sacar adelante las cirugías que tenían pendientes, comprometiéndose que Celia sería una de las pacientes beneficiadas.