Matamoros: Padres deudores se regresan a EU sin pagar pensión

Matamoros , Tam .

El Instituto Tamaulipeco de la Mujer estará solicitando la intervención y apoyo del Consulado de Estados Unidos para localizar a padres deudores de pensión alimenticia que viven en el vecino país y no les cumplen a sus hijos en México.

La directora del instituto, Dianaluz Gutiérrez González comentó que son cuatro casos qué hay actualmente, en donde los padres de los menores son norteamericanos y ya no regresaron atenderlos.

Destacó que son cuatro casos los qué hay, uno de Victoria y 3 de Matamoros, por eso se va a pedir la intervención del Consulado para que respondan con el pago de pensiones aún y cuando ellos vivan del otro lado de la frontera.

Indicó que ellos creen que por estar allá no tienen obligaciones de este lado, que porque las mamás no tienen visas no pueden cruzar, pero la obligación de los padres es la misma, por eso se tiene que hacer el llamado para que vengan a responder a sus hijos.

Manifestó que en este mes pasado fueron atendidos 32 casos en esta ciudad, en donde las mujeres se acercan al instituto en busca de la asesoría legal para solicitar el pago de las pensiones alimenticias para sus hijos.

Comentó que aquellas mamás que estén en esta situación, se pueden acercar al instituto regional que se ubica en la calle Panamá entre Santos Degollado y Guillermo Prieto en la colonia Modelo o a la Casa Violeta que se encuentra en Villa las Tres, ahí se les puede atender jurídicamente.

Gutiérrez González exhorto a las madres de familia que se encuentran en esta situación, a que acudan en busca del apoyo y de la orientación jurídica para que puedan buscar el apoyo para us hijos.