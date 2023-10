Disfrutan del eclipse: Salen familias a observar el fenómeno astronómico

Matamoros, Tam.- Tuvieron que pasar 32 años para que los tamaulipecos pudieran volver a ver un eclipse solar, ahora parcial, y este sábado la población salió a las calles para observar el fenómeno natural que se vivió durante las dos horas que duró.

Matamoros fue una de las ciudades con un promedio de mayor probabilidad de ver este fenómeno, sin embargo, debido a la llegada de un nuevo frente frío originó que se presentara un día nublado y con nubes importantes, lo que dificultó la visibilidad del eclipse.

Familias de Matamoros se reunieron en espacios públicos para contemplar el eclipse, el cual se observó entre nubes debido a lo nublado que estaba el cielo, por lo que la comunidad sólo pudo verlo por ratos.

En el parque Olímpico los ciudadanos llegaron temprano para colocarse en las áreas y esperar que se desarrollara el evento del año.

Tal fue el caso de una madre de familia que llegó con sus dos pequeñitas, colocaron una cobija en el pasto, se sentaron, sacaron unos tacos al vapor y comenzaron a almorzar, en lo que de pronto volteaban hacia arriba para ver el eclipse, protegiéndose con un vidrio obscuro que compraron para dicho fin.

Algunos sí portaban protección especializada para ver cómo se iba oscureciendo el sol, otros lo hicieron tomando fotografías desde su celular.

Otro lugar en donde se pudo ver gente disfrutando de este fenómeno fue el puente peatonal de la avenida Pedro Cárdenas, donde las personas suspendían sus trayectos para echar una mirada al cielo.

La comunidad buscaba el mejor escenario para poder observar este fenómeno, ya que durante todo el día el cielo estuvo nublado.

La gente se movía de un lugar a otro para intentar observar algo de este eclipse solar.

Hubo quienes con tiempo adquirieron lentes especiales.





Se preparan con gafas especiales





Por Jorge Mancha

Valle Hermoso, Tam.- El eclipse solar parcial también se pudo apreciar en Valle Hermoso, donde algunos residentes salieron con gafas especiales o cristales de cascos para soldar y así observar el fenómeno astronómico.

Desde hace 32 años que no se apreciaba en esta región un fenómeno de eclipse solar como el que se vio este sábado en la ciudad.Los residentes no dudaron en salir a ver el fenómeno, y aunque las recomendaciones de los expertos eran que no lo vieran fijamente o que se cuidaran, algunos no tomaron las medidas necesarias de seguridad. Fue poco antes del mediodía que se pudo apreciar el eclipse, que aunque no mostró un anillo de fuego como muchos esperaban, sí ocasionó que la luz solar bajara durante más de una hora.





Residentes salieron a ver el eclipse solar que se presentó.

Acuden a escollera para ver el evento





Por Erik Huerta

Madero, Tam.- Decenas de personas se congregaron el sábado en la punta de la escollera norte de Playa Miramar para admirar el eclipse anular que, pese a la nubosidad, se logró ver sólo el resplandor.

En punto de las 10 horas familias empezaron a llegar al sitio, algunos buscando lugar en la zona de rocas rompeolas para, así, lograr ver el proceso en el que la luna se interpone entre el Sol y la Tierra.

Para ver el eclipse, las personas portaban lentes especiales, vidrios ahumados y hasta caretas para soldar.

Asimismo, en los terrenos de la Laguna del Carpintero cientos de familias se congregaron para disfrutar de este espectáculo astronómico, en el que pasadas las 12:40 horas aún tenía sus efectos el eclipse anular.

En la plazoleta fue instalado un telescopio con el que la gente lograba ver el el eclipse.

Fue en 1994 que se logró ver el último eclipse lunar que se logró ver desde la mayoría de los estados de México.

La gente se congregó en la escollera de Miramar para ver el eclipse.