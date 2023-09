Descarta el INE haya focos rojos

Va a ser una elección con muchos cargos que despierta muchas pasiones y tendremos que esperar cómo va comportándose la elección una vez que tengamos candidatos y candidatas de los diferentes ámbitos para ver si realmente podrá ser una elección en calma". Sergio Iván Ruiz Castellot, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot, aseguró que en Tamaulipas no existen "focos rojos" detectados por el instituto.

"No tenemos un foco rojo detectado; ya sabes que la situación en el estado pues hay lugares donde hay mayor atención siempre, pero que las cosas no suceden todos los días, entonces, estaremos trabajando pendientes de lo que suceda para evitar que haya algún foco rojo y, si lo llegáramos a detectar, pediríamos el apoyo de las autoridades de seguridad", afirmó.

"Por ejemplo, previo al proceso electoral, a la jornada electoral para entrega de documentación en algunas zonas que pueden ser peligrosas, sobre todo si viajamos a altas horas de la noche, también para el día de la jornada electoral, para un refuerzo hacia el apoyo a la ciudadanía, a los funcionarios de mesa directiva de casillas", explicó.

"Y después de la jornada se hacen operativos, sobre todo, por ejemplo, en la frontera chica para mover los paquetes; en este caso los paquetes federales van a venir hacia Reynosa y en el caso de la elección estatal van a moverse hacia Nuevo Laredo y tenemos que coordinar ese traslado para que no se confundan y llegue cada paquete a donde sea debidamente resguardado y acompañado", indicó.

¿Hay condiciones de seguridad para realizarse estas elecciones?

- "Al día de hoy sí, como vemos la situación hoy sí, no tenemos ahorita, como decía un foco rojo; no tenemos un problema detectado, no hay un movimiento o algo que me haga pensar, sin embargo, es una elección que va a ser muy polarizada, va a ser una elección con muchos cargos, que despierta muchas pasiones y tendremos que esperar cómo va comportándose la elección, una vez que tengamos candidatos y candidatas de los diferentes ámbitos para ver si realmente podrá ser una elección en calma.

Pero yo podría vaticinar que sí vamos a tener una elección tranquila, porque ya tuve el proceso de gobernador acá de elección extraordinaria, la revocación de mandato, y el comportamiento ha sido un comportamiento muy pacífico; ha habido algunas pequeñas circunstancias, no lo podemos negar, pero han sido mínimas, si contrastamos tres casillas con problemas contra 4 mil 337 que instalamos, pues es una situación que no afecta todo el proceso, sin embargo, vamos a estar atentos a cualquier situación", afirmó.