THE DEAD DON´T HURT

Ciudad de México

Como un western feminista han descrito expertos en cine a The Dead Don´t Hurt, la nueva película dirigida por Viggo Mortensen, la estrella que interpretó a Aragorn en la saga fílmica El Señor de los Anillos.

En su segundo largometraje como realizador, el tres veces nominado al premio Óscar creó una obra que casi contradice los cánones tradicionales del género, afirmó la productora mexicana Regina Solórzano, quien trabajó en el largometraje.

A ojos de Solórzano, también con créditos en Annette de Léos Carax y Bergman Island de Mia HansenLøve, la cinta es casi revolucionaria por su forma de representar a su personaje femenino (Vicky Krieps) en una trama ambientada en el siglo 19.

"Es de una mujer que se encuentra a sí misma y no perpetúa una estructura de víctima dentro de la sociedad. Le da un giro totalmente distinto al formato, la historia no se centra en la guerra de la masculinidad, se enfoca principalmente en el recorrido de esta mujer y lo que es sobrevivir en esta época.

"El permitirnos tener un director hombre dándole ese lugar a la parte femenina es gran parte del discurso de la película, en una búsqueda de lenguaje de integración, no de un feminismo que al encontrar su propia voz vuelve a dividirse de la parte masculina", resaltó la productora a los medios.





The Dead Don´t Hurt será el filme inaugural en la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), encuentro al que Mortensen acudirá, impulsado por su cariño a México.

El 90 por ciento de la filmación del largometraje se realizó en Durango, de acuerdo con Solórzano.

El resto se rodó en distintas provincias de Canadá, país donde ya se presentó el filme, como parte del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

La cinta está estelarizada por Krieps y el propio Mortensen, pero también se integró talento local detrás de cámara, todos bajo las órdenes del protagonista de Green Book.

La productora resaltó que, pese a que todo pudo ser complejo por la participación de un equipo multicultural, el director demostró ser la persona ideal para guiarlos.

"Viggo es un gran comandante al frente. Tiene una energía muy especial en el set, en el manejo con el crew y con la gente, siempre es muy armonioso. No fue fácil lo que estábamos enfrentando porque es un reto estar filmando en exteriores.

"Pero Viggo tenía una claridad brutal exactamente de lo que quería y eso siempre se agradece muchísimo.

Tiene un rigor como director que hace que las cosas sigan funcionando a pesar de lo que sea que uno esté enfrentando", aseguró Solórzano.

RODRIGO PRIETO, ENTRE ´ASESINOS´

El talento mexicano invadirá la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en diversas facetas: lo mismo asistirán cineastas laureados en festivales europeos, como Michel Franco y Amat Escalante, que Eugenio Derbez y el nominado al Óscar Rodrigo Prieto.

Este último acudirá como cinefotógrafo de la película Killers of the Flower Moon (Asesinos de la Luna), nueva producción de Martin Scorsese, y además será presidente del jurado del festival.

"Es impresionante la carrera que tiene, también fotografió Barbie. Además de tener un extraordinario talento, tiene una gran sensibilidad como mexicano, y como pasa mucho tiempo fuera de México, para él es una oportunidad de adentrarse más en nuestra cinematografía", consideró en entrevista Daniela Michel, directora del FICM.

El encuentro fílmico, que se realizará del 20 al 29 de octubre, también tendrá funciones especiales de Memoria, de Franco; Perdidos en la Noche, de Escalante, y Radical, la cual será presentada por su protagonista, Derbez.

A ellos podría unirse Salma Hayek, pues es productora de El Sabor de la Navidad, que también tendrá estreno.

En la selección oficial compiten cineastas ya reconocidos en Morelia, como Lila Avilés (La Camarista), quien llevará su multipremiada cinta Tótem, y Fernando Frías (Ya No Estoy Aquí), que llega con No Voy a Pedirle a Nadie que me Crea.

La competencia oficial la completan A Cielo Abierto, de los hermanos Mariana y Santiago Arriaga; Temporada de Huracanes, de Elisa Miller; Desaparecer por Completo, de Luis Javier Henaine; Itu Ninu (Cumbres de Maíz), de Itandehui Jansen.

También compiten Latido, de Katina Medina Mora; Lumbrensueño, de José Pablo Escamilla; Todo el Silencio, de Diego del Río; Todos los Incendios, de Mauricio Calderón Rico; y Valentina o la Serenidad, de Ángeles Cruz.