Estafan a migrantes

Matamoros, Tam.

La presidenta de la asociación Ayudándoles a Triunfar, Gladys Cañas Aguilar alertó a la comunidad migrantes sobre los abusos que se vienen generando en su contra, principalmente por aquellas personas que se ofrecen para hacerles el tramite de las citas a través de la aplicación del CBP One y que son con tiempos más cortos, al momento de pagar de 300 a mil dólares por una de estas, al acudir con las autoridades de Estados Unidos resulta que son apócrifas.

Manifestó que desgraciadamente esta practica que se esta viendo en estos momentos, en donde las personas llegan con su cita desde el interior del país y resulta que es falsa, ya que de un día para otro de las otorgan y esto no puede suceder, ya que los tiempos de espera son de 8 meses.

Comentó que desde la semana pasada, el paso de extranjeros citados cambio de ubicación, siendo ahora el Puente Viejo Internacional el punto de ingreso a Estados Unidos y resulta que en las citas que ellos traen viene ubicando al Puente Nuevo.

Destacó que no se tiene un número exacto de las personas que están siendo timadas con este trámite, per a la oficina en donde se les ofrece asesoría gratuita para dicho trámite han llegado de 4 a 5 casos por día, un número elevado.

Aseguró que la mayoría de los afectados les hicieron sus citas en la Ciudad de México y ciudades del centro del país, a los cuales les cobran entre 300 a mil dólares por el trámite, mismo que al llegar al puente resulta que son apócrifas y son regresados.

Exhortó a los ciudadanos extranjeros a no caer en los engaños de estos estafadores, invitándolos a que sean ellos quienes suban sus datos en la aplicación estadounidense para solicitar su cita.

"El tiempo de espera en estos momentos es de 8 meses, no menos, no se dejen engañar por quienes les dicen que de un día para otro sale la cita o en semanas, esto no es real, no se dejen engañar", insistió.

Agregó que en el caso de esta asociación que representa, se pueden acercar para hacer el trámite, aquí se les apoya directamente desde su celular para que no crean que también son acciones que les llegara afectar.