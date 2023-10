Migrante denuncia discriminación en albergue Dr. Alfredo Pumarejo

El migrante hondureño Víctor Manuel Baraona denunció discriminación en el albergue Dr. Alfredo Pumarejo en donde lo tienen durmiendo afuera desde hace siete días e incluso ni al baño lo dejan pasar.

"Yo ya tengo mi cita para el 14 de este mes, incluso tengo visa mexicana y toda mi documentación al corriente, pedí refugio, pero no me han dado, me tienen viviendo afuera", dijo.

Destacó que en días pasados le regalaron una carpa que es en donde está durmiendo, mientras que tiene que buscar en donde ir hacer sus necesidades fisiológicas, ni donde bañarse ni nada.

"Yo veo cómo llegan los haitianos y como ellos traen dinero pasan inmediatamente, los venezolanos tienen conocidos adentro y los pasan, quienes llegamos solos no nos atienden, nos tienen afuera", indicó.

Comentó que no es justo que haya este trato, ya que el albergue es para todos, no solo para quienes tienen recursos o amistades dentro del albergue.