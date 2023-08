Maestros están listos para enfrentar retos por nuevos libros de texto

Matamoros, Tam.- Los maestros están preparados para impartir sus clases y listos para formar buenos estudiantes, lo demás es política, manifestó el líder magisterial de Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño al referirse a los nuevos libros de texto para la educación pública.

"Nosotros tenemos gente muy preparada en el estado, en donde pues siempre debemos de tener el diálogo con el padre de familia y buscar siempre el acorde que vaya en los tres factores que es el maestro, el alumno y el padre de familia", dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

"Siempre hemos tenido nosotros esa preocupación y el maestro está preparado para afrontar cualquier reto que tengamos nosotros con lo que estamos viviendo ahorita actualmente en el país con respecto a la vida de la escuela pública", comentó.

En cuanto a las críticas que se ha generado en contra de los libros de texto, el líder magisterial, manifestó "¿quién de ellos ha estado en una escuela pública? ¿Quién sabe algo de lo que tiene el maestro mexicano? ¿Cuándo ha luchado por el maestro? Hemos visto la reforma fatal de Peña Nieto, ¿quién dijo algo? Nos liquidaron a todos los maestros las conquistas y dime quién nos defendió, ¿qué partido nos defendió?".

Aseguró que en este caso lo que se está viviendo ahorita es una participación meramente política, pero eso no les importa a los niños, ni a los maestros, ni al pueblo.

"Nosotros lo que nos importa es que los niños estén bien preparados y que siempre haya un diálogo. Por eso sí, yo te decía la vez pasada que si es muy importante tener la relación real con tu padre o su familia tenemos que escuchar la opinión del padre familia, pero también ellos tienen que entender que tenemos que cumplir una función, pero no se trata ahorita de afrontar un choque, con eso no se avanza nada en educación", dijo.

"Nosotros, me he fijado que todos se meten en la vida de nosotros, los propios, y nosotros no nos metemos en otra área social. Yo sí quisiera que a veces, así como nos tratan de imponer una conducta que dice una cosa, que dice otra cosa. Yo quisiera que dijeran, ¿por qué no se revisa la vida? ¿Cómo vive el maestro mexicano? ¿Cómo vive el maestro rural? O sea, lo que hemos batallado todos los maestros para tener un trabajo", afirmó

"Hemos salido de nuestro estado, hemos ido a varios estados a trabajar a devolver nuestro sueldo y hemos regresado con muchos sacrificios, cuándo ha habido una reflexión de esas gentes que están opinando algo y me digan hombre el profe está fregado, el profe está amolado, el profe necesita una buena atención médica, el profe necesita un ICE mejor, el profe necesita un seguro social, el profe necesita un salario digno, el profe es insuficiente con lo que gana. ¿Cuándo? Dime, dime, todos estos actores que están diciendo. ¿Cuándo han dicho vamos a apoyar a los profes para su construcción social y económica?", concluyó Rodríguez Treviño.