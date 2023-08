Respalda Asociación de Padres posponer entrega de libros

GUADALAJARA, Jalisco

Para José Luis Sanchez Sesma, presidente de la Asociación, aún están surgiendo inquietudes por parte de los padres de familia sobre las implicaciones de esta medida, pero de entrada aseguró que la preparación de los maestros es suficiente para comenzar así el ciclo escolar.

"Creemos que es un tema positivo porque la idea es no perder clases, tener pasos ya bien cimentados para empezar a trabajar en las escuelas con los niños y que no haya ningún atropello, recordemos que los libros son solo un apoyo, no es una directriz manejarlos al 100 por ciento", planteó en entrevista.

"Los maestros ya tienen tiempo trabajando el programa de la Nueva Escuela Mexicana y Recrea, están familiarizados, ya es más fácil que lo puedan implementar. Confiamos en la preparación de los maestros para confirmar que va todo por buen camino, hay inquietudes pero creemos que puede ser un buen aprendizaje".





No obstante, sí coincidió en que la falta de acceso tanto a internet como a computadoras será un problema en zonas rurales, donde todavía no hay suficiencia de tecnologías de la información ni alfabetización digital, necesaria para navegar en el sistema estatal educativo, Recrea.

"El mismo gobernador dijo que iba a haber lo posible porque todas las escuelas tengan computadoras, va a ser un problema bastante conflictuado debido a que ha habido inconsistencias porque no sirve el internet en algunas zonas, ya en su momento se verá la forma de cómo ir fortaleciendo, porque se pone muy complejo en las zonas serranas", dijo Sesma.