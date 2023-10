Incumplen tres maestros

Matamoros, Tam.

Los maestros de segundo, cuarto y sexto grados de la escuela primaria "Rafael Betancourt" siguen sin presentarse a dar clases a sus alumnos, argumentando que tienen temor de ser agredidos por los padres de familia, quienes desde el viernes 29 tomaron la dirección de dicha institución educativa.

La señora Eva Lozano comentó que ahora el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está solapando a estos maestros y les recomienda no asistir a laborar, afectando a los niños.

"Venimos de más de 15 días sin clases y ahora no quieren venir que porque dicen que los agredimos. Nosotros en ningún momento hemos agredido a nadie, sólo tomamos la dirección y pedimos la destitución del director y el subdirector; con los maestros no tenemos nada", dijo.

Durante la mañana del miércoles llegaron los padres de familia a dejar a sus hijos y resulta que los maestros, de nueva cuenta, no habían acudido a laborar, lo que molestó a los padres de familia, quienes exigen que ya se pongan a trabajar.

"A unas madres los maestros mandaron a las 3 de la mañana un mensaje por teléfono para que no se presentaran a la escuela, ya que no iba a ver clases, pero algunos no lo vieron y llegaron con sus hijos y se encontraron con esta situación", dijo la señora Eva.

Explicó que hay tres maestros que sí están acudiendo, ellos tienen a cargo los grados de primero, tercero y quinto "Ellos todos los días han venido a dar clases y jamás se les ha atacado".

El miércoles por la mañana acudieron hasta las instalaciones del SNTE, en donde no fueron recibidos, ya que argumentan en la Secretaría General de este gremio que no es problema del sindicado, sino que el Crede debe darle un resolutivo a este problema.

"Nosotros ya tomamos la decisión de irnos a Ciudad Victoria a denuncia al director de la escuela y al mismo subdirector por una serie de irregularidades que se vienen presentando, incluyendo la venta de una techumbre en donde se les pagó 60 mil pesos y hasta el momento se desconoce dónde está ese dinero", indicó.

Manifestó que será el viernes a más tardar cuando la mesa directiva anterior, que es la que está reconocida ante las autoridades educativas, la que viaje a la capital del estado para buscar una solución.

"Aquí sólo vemos casos de corrupción y de protección entre los mismos maestros y autoridades educativas, como el Crede; nadie quiere resolver este problema y los más afectados son los niños", concluyó.

Exigen indagar