Estalla nuevo conflicto: Cierran carretera madres de familia

Matamoros, Tam.- Durante la mañana del miércoles, padres de familia de la escuela primaria "Justo Sierra" bloquearon por más de tres horas la carretera Matamoros-Victoria en sus dos sentidos, a la altura del ejido La Luz, presionando a las autoridades para que solucionen los problemas que se tienen con aulas en malas condiciones y que ponen en riesgo la integridad física de los alumnos, además de la falta de director.

El movimiento inició en punto de las ocho de la mañana, cuando los tutores colocaron cadenas y candados en el portón principal de la institución educativa pidiendo que el titular del Crede, César Ibarra Colmenares, fuera hasta dicho plantel para que se comprometiera a solucionar estos problemas.

Al no tener una respuesta decidieron tomar otra acción más intensa, como fue el caso de cerrar la vialidad en ambos lados, provocando un caos vial, ya que había la llegada de camiones de carga, de pasajeros y los mismos particulares que no podían circular debido al bloqueo.

Tanto madres de familia como sus hijos con cadena en mano se posicionaron en las inmediaciones de esta carretera evitando el cruce de los automovilistas, pidiendo que las autoridades educativas fueran a atenderlos.

"No nos vamos a mover, tenemos dos aulas en malas condiciones, incluso en una de ellas se filtra el agua cuando llueve, tiene fallas eléctricas y ya le ha dado toques a los niños con el simple hecho de tocar la pared, poniéndolos en riesgo", denunciaron padres de familia.



NEGOCIADORES

Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos de la Guardia Estatal con quienes entablaron un diálogo, pero los tutores decidieron no moverse hasta no tener una respuesta a su petición que hicieron no de ahora, sino desde hace meses.

Minutos más tarde llegaron autoridades municipales quienes también dialogaron con los inconformes, llegando a un acuerdo, en donde se comprometieron a buscar una solución inmediata a este problema o, de ser necesario, la creación de las aulas en caso de que las otras no puedan rehabilitarse. Fue de esta manera que se logró liberar la carretera alrededor de las 11 de la mañana.