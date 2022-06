Inseguridad genera migración

La inseguridad que se vive en algunos estados y países obliga a las personas a emigrar en busca de mejores condiciones y solo encuentran la muerte como sucedió lamentablemente con los ciudadanos que fueron encontrados en el interior de una caja de tráiler en San Antonio, Texas.

La presidenta de la Asociación "Ayudándoles a Triunfar", Gladys Cañas Aguilar lamentó que los gobiernos no estén haciendo su parte para ofrecer mejores condiciones para que sus habitantes se queden en sus lugares de nacimiento y evitar ver tragedias como las que se dio a conocer en donde más de 45 personas encontraron la muerte al intentar buscar una mejor calidad de vida.

"Es momento de que los tres ordenes de gobierno en el caso de México, deben de trabajar en ofrecer las mejores condiciones para los mexicanos y no esperar a que sucedan este tipo de tragedias que no es la primera vez que sucede, pero si es importante que ya tomen cartas en el asunto y terminar con la delincuencia que origina desplazamientos, abusos de autoridad y demás situaciones a las que se tienen que enfrentar estas personas", dijo.

Recordó que en el caso de los mexicanos que vienen de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros estados del sur, salen no porque ellos quieran, sino, porque los obligan al no tener oportunidades laborales bien pagadas, por delincuencia organizada, pobreza, porque no tienen la seguridad en sus mismos predios son despojados de los mismos.

"Todos sabemos que quienes tienen mayores ganancias con esta migración son quienes trafican con ellos que ni si quiera les importa la vida de esta población, lo único que les importa es lucrar con ellos, por eso es importante que las autoridades ya actúen y terminen de una vez por todas también con esta corrupción que sigue existiendo", comentó.

Cañas Aguilar indicó que los gobiernos de los países, pero en especial los de México, ya deben de poner una mayor atención a este tipo de abusos que se cometen en contra de miles de personas que salen de sus comunidades a consecuencia de este tipo de situaciones y solo encuentran la muerte en lugar de una mejor vida.