Investigan explosión

Por: Miguel Jiménez

Diciembre 27, 2024 -

Matamoros, Tam.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas llevaron a cabo una nueva diligencia en la calle Ricardo Salazar Ceballos de la colonia Euzkadi, donde en junio del 2023 se registró una explosión que dejó severas lesiones a una madre de familia de nombre Thalía, quien en la actualidad sigue luchando por salir adelante mediante cirugías que se le han realizado.

Los elementos de esta corporación llegaron con maquinaria pesada en apoyo en busca de pruebas que sean fundamentales para determinar quiénes fueron los responsables de esta explosión, registrada en dicho lugar en el 2023.

En el lugar los peritos encontraron un pedazo de un tubo de color amarillo que forma parte de la empresa ENGIE a quien señalan como la culpable de estos hechos donde una persona quedó gravemente lesionada, y que a la fecha sigue luchando por sobrevivir.

Sin embargo, dichas acciones forman parte de las investigaciones que se vienen haciendo por parte de las autoridades que buscan deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, Thalía, la mujer que resultó con quemaduras severas al registrarse una explosión en su casa en junio del año pasado, sigue en proceso de recuperación y, por lo menos, le restan 15 cirugías, aunque ya no podrá tener una vida normal por las lesiones.

Salvador, hermano de Thalía, estuvo en la vivienda del fraccionamiento Moderno acompañando a los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJT) en sus investigaciones.

"Thalía sigue en lucha avanzando; ha sido doloroso y se esperan de 15 a 20 cirugías más", dijo a los medios de comunicación presentes.

Explicó que en, al menos, el 90 por ciento de su cuerpo tiene quemaduras a raíz del estallido del que se ha responsabilizado a ENGIE, empresa gasera, sin embargo, hasta el momento no hay resultados claros sobre esta investigación.

"Thalía ya sabe que no va a recuperar su piel, que no va a recuperar lo que era antes, lo único que quiere es que no vuelva a pasar esto", afirmó.