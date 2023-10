Puerto de Matamoros sin despegar; Lleva la IP 18 años en espera de ´boom´

Sabemos que va a llegar, pero no sabemos cuándo; ya hace 18 años desde que se descubrió el petróleo y desde entonces sólo se han venido haciendo anuncios, pero tenemos que ser cautelosos y, como se dice: hasta no ver, no creer". Rolando González Barrón, presidente de la Asociación de Maquiladoras

Aún y cuando durante 18 años se ha dicho que el puerto Matamoros se va a detonar, no se pierde la esperanza que lleguen esas inversiones que tanto se anuncian, comentó el presidente de la Asociación de Maquiladoras, Rolando González Barrón.

"Estamos muy emocionados, como cuando Felipe Calderón anunció que habían encontrado petróleo y luego Enrique Peña Nieto que iba a hacer el desarrollo del puerto, pero todo cuando se van yendo; ahora hizo lo mismo Andrés Manuel López Obrador", dijo.

"Sabemos que va a llegar, pero no sabemos cuándo; ya hace 18 años desde que se descubrió el petróleo y desde entonces sólo se han venido haciendo anuncios, pero tenemos que ser cautelosos y, como se dice: hasta no ver, no creer", comentó.

Aseguró que hay mucho optimismo con estas inversiones que se dan a conocer, pero "Ya se requiere que sea una realidad, ya que son 18 años que se viene diciendo lo mismo y hasta el momento no se concreta".

Recordó que, en su momento, una empresa norteamericana, como es el caso de Amfels de Tamaulipas, que llegó a tener 600 empleos, al no dragar el canal no se pudo seguir exportando producto hacia el puerto de Brownsville, pero sí era muy productiva esta zona.

Manifestó que no se pierde la esperanza que pronto se logre obtener una buena inversión y que se abra el puerto, lo cual será un detonante económico importante, pero ya no es necesario esperar más años, ya pasaron 18 y se sigue en espera de estos beneficios, reiteró.