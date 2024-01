Se avecina el plazo para pagar tarjetas

"En el caso de las tarjetas de crédito, las personas deben de considerar que los intereses son elevados, que no pueden gastar más de lo que ganan; pero cuando se generaron las compras navideñas, esto no fue considerado y, ahora, vendrá el martirio para algunos matamorenses". Pablo Reyna Quiroga, economista

Matamoros, Tam.- Además de la "cuesta de enero" que algunas familias pudieran estar resintiendo, ahora viene otro cargo en cuanto a la economía para la población, como es el caso de las tarjetas de crédito, que iniciarán a pagar a partir de los últimos días de enero.

COMPRAS NAVIDEÑAS

El economista Pablo Reyna Quiroga destacó que la mayoría de la población suele utilizar los plásticos para realizar compras en la Navidad y fin de año, es por eso que ahora que ya vienen los cobros la economía pudiera generar inestabilidad para algunas familias.

Resaltó que la "cuesta de enero" ya se está resintiendo, pues la solvencia económica no es favorable en estos momentos, situación porque no hay movimiento en ciertos sectores económicos, ya que no hay circulación de moneda.

Comentó que, ahora, en algunos casos se estará complicando, ya que vienen los pagos de las tarjetas de crédito y para algunas familias será un gasto extra, ya que gastaron de más durante el fin de año y en estos momentos lo van a estar resintiendo.

Destacó que en diciembre se dejó sentir una derrama económica importante que provocó que muchos quedaran endeudados y pronto, también, se estará viendo un repunte en la demanda de las casas de empeño, que es a donde recurren las familias para salir adelante.

Reyna Quiroga indicó que "En el caso de las tarjetas de crédito, las personas deben considerar que los intereses son elevados, que no pueden gastar más de lo que ganan, pero cuando se generaron las compras navideñas esto no fue considerado y, ahora, vendrá el martirio para algunos matamorenses".