Ofrece Gobierno disculpas por la muerte de un menor

´Este caso aún no ha terminado. No sé de qué se están disculpando´, reprochó Edgar Mondragón Bustamante.

Ciudad de México.- El Gobierno mexicano ofreció ayer disculpas por la muerte de un menor de dos años por negligencia médica en el Hospital Infantil de Sonora -acto que sucedió en diciembre de 2004-, aunque los responsables no han sido castigados.

"Este caso aún no ha terminado. No sé de qué se están disculpando", reprochó Edgar Mondragón Bustamante, cuyo hijo, Ismael Mondragón Molina, de un año y 11 meses, fue operado por un dentista y no por un neurocirujano debido a una deformación en la cabeza.

"Todas las víctimas, tanto directas como indirectas, merecemos recibir justicia completa y una reparación de daño justa y de indemnización. Señor Presidente (López Obrador): No olvide que la salud es primero y, desde mi humilde punto de vista, esto debió haber sido el primer asunto que atendía", agregó en un auditorio de Los Pinos.

Durante una hora, el padre sonorense, que portaba un cuadro de retratos de su hijo, enlistó el trabajo que ha hecho contra cuatro gobiernos estatales y cuatro sexenios presidenciales para que el caso no fuera cerrado.

Hasta que logró, dijo, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017, que obligó al Estado mexicano a reconocer su responsabilidad, pese a que la justicia sigue pendiente.

"Me he tenido que enfrentar a una pelea desigual poniéndome a las patadas con Sansón, de forma literal", afirmó Mondragón Bustamante en su discurso, con el que decoloró las disculpas

de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de Sonora, quienes habían hablado de una nueva era en el sistema de salud.





Han pretendido cerrar el caso

- El familiar recordó que en varias instancias se ha pretendido cerrar el caso, que no se han ejecutado 19 órdenes de aprehensión contra comités de salud que indebidamente avalaron el dictamen del hospital de Sonora y mucho menos se ha castigado a los dos médicos que "experimentaron" con su niño.

- Explica que logró acreditar la negligencia médica con tres dictámenes, uno de ellos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), y reclasificar de homicidio culposo a doloso el caso, pero que el castigo sigue pendiente debido a un amparo que interpusieron los presuntos culpables.

"Masacraron a mi hijo", aseguró.