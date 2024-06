Cuestionan préstamo del Gobierno Federal

Matamoros, Tam.- El préstamo que se diera a conocer por parte del Gobierno Federal origina incertidumbre y nerviosismo entre el sector empresarial, que no descarta que para el próximo año venga una nueva escalada de impuestos que tengan que pagar ellos y la población en lo general.

"Y esperemos que no sea un efecto dominó en el que se vaya a afectar con más impuestos o quizá algunas empresas pueda tener un recorte de personal por los efectos fiscales que pueda haber". María Dolores Ramírez Andrade, presidenta de Coparmex

El Banco Mundial (BM) concedió un préstamo de mil millones de dólares a México para que refuerce su plan de financiamiento sostenible, inversión verde y estrategias de promoción de inclusión de mujeres y de pequeñas y medianas empresas.

La presidenta de la Coparmex, María Dolores Ramírez Andrade, señaló que se tiene conocimiento que es para inyectar recursos al pequeño empresario, pero aún así, existe el temor de una respuesta negativa en cuanto a impuestos y otros pagos que se tendrán que hacer para pagar dicho préstamo.

Aseguró que el hecho de que estemos solicitando un préstamo eso nos indica que vamos a tener algunos efectos en la próxima Administración.

"Y esperemos que no sea un efecto dominó en el que se vaya a afectar con más impuestos o quizá algunas empresas pueda tener un recorte de personal por los efectos fiscales que pueda haber", manifestó.

A nivel nacional e internacional hay incertidumbre sobre los cambios en el gobierno federal, pero esto sucede cada sexenio y de la misma forma sucede en otros países cuando hay cambios de gobierno.

Así mismo indicó que después del proceso electoral, la cotización del dólar sigue al alza, lo que representa que el peso se está devaluando, pero esto era de esperarse luego los resultados que se dieron en la elección del presidente de la república y el Congreso de la Unión.

"Ya sabíamos que estos efectos cambiarios se iban a tener después de la elección y lo que esperamos es que pronto se estabilice", dijo.

Aseguró que por el momento no ha generado un impacto fuerte, espero que se estabilice sobre los 19 a 20 pesos y que de ahí ya no suba más, para que esto no nos perjudique, e incluso después de llegar a estos topes puede empezar a bajar.