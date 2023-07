Aduana de Matamoros decomisa autos legalizados con decreto de AMLO

Matamoros, Tam.

Las autoridades de la Aduana de Matamoros iniciaron a decomisar los autos que fueron legalizados a través del programa del Gobierno Federal que cruzan de Estados Unidos hacia México, argumentando que no cuentan con un pedimento que avale que la unidad motriz haya sido importado de manera legal.

Lo anterior lo confirmó el coordinador del Registro Público Vehicular (Repuve), Raúl Quintanilla de la Garza quien señaló que ha recibido a personas en las instalaciones del parque Olímpico, quienes denunciaron esta situación, si los dejan pasar después de tenerlos por mucho tiempo en el Puente, pero tienen que pagar arriba de 2 mil 500 pesos para que los dejen pasar.

"Incluso un servidor acudió al puente General Ignacio Zaragoza en días pasados a recuperar dos vehículos, ya me llamaron la atención ya que no es mi función, pero simplemente las autoridades aduanales no están respetando este decreto que autorizo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador", dijo.

Resaltó que se está presentando esta situación en donde están deteniendo estas unidades que fueron legalizadas bajo este esquema federal, argumentando que para ellos la única forma que se compruebe que el auto es importado, es mediante el pedimento que se genera al momento que se realiza el trámite por la Aduana.

"Con esto nos queda demostrado que la firma del presidente de la república no vale para ellos, los detienen hasta dos horas a las personas, después de eso les piden dinero y los dejan pasar", dijo.

"Han estado llegando las personas hasta el módulo a reclamarme, diciéndome que de que sirvió que nacionalizara su auto si les quitaron 2 mil 500 pesos en el puente para poder pasar, pero esta población puede poner su queja ante las autoridades federales, ya que ellos no pueden decir que los documentos de nacionalización de AMLO no sirven, no se puede desconocer a la autoridad de esta manera", agregó.

EN ESPERA DE PRORROGA

Debido a que no se ha llegado ni a los 2 millones de autos legalizados a través del programa federal, se estima que habrá una nueva prórroga hasta el 23 de diciembre, esto de acuerdo a la información que se ha dado a conocer en los últimos días, comentó Raúl Quintanilla de la Garza.

El coordinador del Registro Público Vehicular (Repuve) del Parque Olímpico, Recordó que este programa se realizó para regularizar 5 millones de vehículos, es por eso por lo que se estará teniendo esta extensión para que se pueda avanzar más en este sentido.

Comentó que además hace falta que ingresen los autos cuya serie inicia con letra y no con número, ya estos últimos ya son pocos los que faltan por legalizarse, mientras que los primeros hay demasiados en territorio nacional y se requiere que también estén de manera legal.

Resaltó que en tanto se requiere que el sistema del Repuve mejore, ya que no se puede creer que solo en 4 minutos se hayan agendado 500 citas para una semana, no suena lógico, hay que ver que está sucediendo.

Indicó que a diario se están recibiendo 96 citas diarias en este módulo, mismas que se pueden sacar sin mayores contratiempos, pero, si se requiere saber qué pasa con el sistema, como le hacen para programar tantas citas en tampoco tiempo.