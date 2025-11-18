EU contrató empresa para colocar letreros en playa Bagdad: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya está enterada sobre los letreros que fueron colocados en la playa Bagdad en la costa de Matamoros, Tamaulipas, y confirmó que Estados Unidos contrató a una empresa para instalarlos, además ya se está viendo la delimitación territorial.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta fue cuestionada sobre lo ocurrido ayer lunes en la costa de Matamoros, donde extranjeros ingresaron y colocaron letreros con advertencias de área restringida de Estados Unidos pero esto ocurrió del lado mexicano.

Al respecto, Claudia Sheinbaum dio lectura a un comunicado de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se informa que los letreros ya fueron retirados. "Se pusieron unos letreros de límites en una parte de la playa Bagdad. Primero se consultó al Consulado, luego a la Embajada, no había un reporte por parte de ellos de que esto fuera algo oficial, se retiraron los letreros".

Además, confirmó que el gobierno de Estados Unidos contrató a una empresa para instalarlos. "Un área del gobierno de Estados Unidos planteó que sí se había contratado una empresa para ponerlos".

Añadió que ya se trabaja en la delimitación territorial a raíz de lo ocurrido. "Como nos explicó el almirante, el río pues va cambiando su cauce, se va azolvando y de acuerdo con el tratado, pues tiene que delimitar claramente cuál es el límite territorial, entonces en eso está, para que a través de las instituciones de Estados Unidos y de México se delimite claramente ya con mayor información e instrumentación exactamente el límite en esa zona de Tamaulipas ya cerca del golfo".