Matamoros reforzará seguridad en playa tras colocación de letreros por extranjeros

"A Matamoros se le respeta, a México se le respeta" dijo el presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Favila quien reprobó la instalación ilegal de señalamientos colocados en la playa Bagdad por una empresa contratada en Estados Unidos, acción que calificó como una violación a la soberanía nacional.

El alcalde señaló que cualquier intervención proveniente del extranjero debe realizarse únicamente mediante los puentes internacionales y bajo autorización de las autoridades mexicanas, por lo que consideró inaceptable que personal estadounidense cruzara hacia territorio nacional sin los protocolos correspondientes. "No estamos de acuerdo con la filtración de esta empresa; fue un cruce ilegal", afirmó.

Granados Favila informó que se trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Migración para impedir que incidentes similares se repitan. Añadió que elementos de la Secretaría de Marina ya retiraron los señalamientos colocados sin autorización en zona federal.

Respecto al origen de la empresa involucrada, el alcalde señaló que aún no se tiene claridad sobre si fue contratada por el gobierno estadounidense o si tiene vínculos con SpaceX. Por ello, dijo que el municipio esperará la postura oficial del Gobierno Federal antes de emitir un posicionamiento final. "Vamos a esperar indicaciones; localmente estamos en total desacuerdo con estas acciones", expresó.

Granados subrayó que la playa Bagdad pertenece a los mexicanos y ningún corporativo o particular extranjero tiene facultades para intervenir en ella. "Que los letreros los pongan en Estados Unidos; aquí no", sostuvo.

El Gobierno Municipal reforzará la vigilancia en la zona costera para garantizar el orden y evitar que ciudadanos estadounidenses realicen actividades o coloquen infraestructura sin autorización en territorio mexicano.