Gobierno federal investiga colocación de letreros en playa Bagdad

El gobierno de México informó que personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) localizó y retiró de manera preventiva seis letreros de advertencia colocados en Playa Bagdad, Tamaulipas, luego de que su instalación generara dudas sobre su procedencia y ubicación dentro del territorio nacional.

De acuerdo con la información recopilada por la SEMAR, el hallazgo ocurrió tras un reporte ciudadano. Tras las primeras consultas realizadas por el Consulado de México en Brownsville, no se encontró confirmación de que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad estadounidense, señala el comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México para dar seguimiento al incidente. Asimismo, la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) iniciará las consultas técnicas correspondientes para esclarecer plenamente los hechos y revisar los mapas, instrumentos y tratados que delimitan la frontera entre ambos países.

Tanto la SEMAR como la SRE reiteraron su disposición de trabajar con las autoridades estadounidenses y con todas las instancias nacionales competentes, con el fin de garantizar certeza jurídica en la frontera común y fortalecer la cooperación bilateral.