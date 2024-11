Ponen bajo ´la lupa´ carros regularizados

Autos que ingresaron antes del 19 de octubre del 2021 al país y fueron legalizados por el Repuve no tienen problema.

Por: Miguel Jiménez

Noviembre 14, 2024 -

Matamoros, Tam.

A los ciudadanos que legalizaron su auto con el decreto del Repuve con fechas recientes y no las establecidas en el mismo del 19 de octubre del 2021 hacia atrás, se les recomienda no cruzar a Brownsville, Texas, o salir de la ciudad, ya que las autoridades mexicanas tienen acceso a la expedición de títulos americanos y si no coinciden con las fechas establecidas para dicho beneficio, pueden ser sujetos de multas o incluso hasta del decomiso de la unidad motriz.

El empresario importador de autos usados, Tomás Cantú González, comentó que el decreto es a favor de los autos que ingresaron antes del 19 de octubre del 2021; sin embargo, hay unidades que ingresaron después y es ahí en donde existe la revisión de la expedición de los títulos, ya que éstos son recientes.

"Las autoridades tienen acceso a los sistemas norteamericanos y es ahí en donde se pueden dar cuenta que la expedición de los títulos es después de la fecha antes mencionada y es ahí la irregularidad", dijo.

"Nosotros recomendamos que no crucen a los Estados Unidos; es más, que ni salgan de la ciudad, porque en otros estados, como en Nuevo León, hay operativos del SAT y se presta a un decomiso, es decir, es como si tuvieran un auto americano", indicó.

Destacó que los autos que ingresaron antes del 19 de octubre del 2021 al país y fueron legalizados por el Repuve no tienen problema alguno, caso contrario los que regularizó después con títulos impresos a partir del 2022 en adelante.

"No queremos decir qué hay una cacería, pero, si las autoridades solicitan la información de la última impresión del título y si no coinciden con las fechas antes del 2021 pudieran ejercer alguna acción legal", explicó.

Explicó que en estos días se dio a conocer un caso en el puente internacional Nuevo, pero no se tiene con certeza que fue lo que sucedió, ya que hay que reconocer, que los elementos de la Guardia Nacional no cuentan con los conocimientos aduanales como para tomar una decisión, pero, si recurren a los sistemas pueden darse cuenta de posibles irregularidades.