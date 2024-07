Asiste edil a graduación de plantel Cetmar No. 35

Ayer martes, el presidente municipal de Matamoros, Dr. Rubén Sauceda Lumbreras, asistió a la ceremonia de graduación del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 35, -Cetmar- marco en el que reconoció a los padres de familia por el esfuerzo que realizan para llevar a sus hijos por el mejor camino que existe para la supervivencia, como lo es la educación.

En la ceremonia de graduación de la 8ava generación 2021-2024, el alcalde también se dirigió a los alumnos que terminaron sus estudios de nivel medio superior, a quienes felicitó por haber culminado con éxito un paso más en su proceso formativo.

En presencia de la directora del plantel educativo, Isis Yazmín Blanco García, el Presidente Municipal mencionó que durante el presente mes, ha tenido la oportunidad de asistir a diferentes ceremonias de graduación, que van desde nivel preescolar hasta profesional.

Y todos los niveles son absolutamente importantes, en todos los planteles se refleja el esfuerzo; los maestros hacen su parte, es muy motivador darnos cuenta de la conexión que existe entre los maestros y sus alumnos, destacó el Dr. Sauceda Lumbreras.

"Les felicito mucho por haber logrado este éxito, que solamente es un paso en el proceso formativo que están viviendo; es un paso, pero es un paso extraordinario en el que sus papás, familias, maestros y sociedad en general hacen un esfuerzo para que ustedes consigan los conocimientos que han obtenido", agregó al dirigirse a los graduados.

En su mensaje, el Presidente Municipal pidió a los padres de familia que no se rindan, que no se cansen, que no quiten el dedo del renglón, porque esta graduación es prueba del esfuerzo que realizan y están consiguiendo frutos.