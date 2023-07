Falta organización en el cobro de pensiones

Matamoros, Tam.

Abuelitos se quejan de maltrato en el módulo de 65 y Más del Mundo Nuevo, en donde aseguran qué hay completa desorganización por parte de los Servidores de la Nación.

Además de exponerlos a temperaturas por arriba de los 35 grados al momento de estar haciendo fila para poder entrar a dichas instalaciones, cuando llegan a las mesas receptoras no son atendidos.

Ernesto Flores llegó desde las 9 de la mañana para inscribirse a este programa, debido a que no había quien le diera información, tuvo que hacer tres horas de fila y cuando llegó a la mesa de atención le negaron la inscripción.

"Hay desorganización, yo llegué desde temprana hora y tuve que hacer fila, había demasiada y cuando por fin entre no me inscribieron, que porque solo estaban atendiendo a quienes iban por orden de pago o por tarjeta", dijo.

"Yo tuve una embolia, no puedo estar mucho tiempo parado y me pase tres horas haciendo fila y luego para que no me atendieran, no es justo", manifestó.

En lo que el reportero entrevistaba al señor Ernesto, pasaban las personas argumentando que no había una buena atención, que simplemente no atendían a la gente que tenían horas haciendo fila afuera bajo los intensos rayos del sol.

Incluso las personas tuvieron que llevar sus paraguas para poder mitigar un poco los rayos del sol, esto en lo que hacían fila en las afueras del Mundo Nuevo, en donde los tuvieron por más de tres horas en lo que iban atendido poco a poco a las personas en la única mesa que colocaron para dicho fin.

A diferencia de meses anteriores, en donde había tres mesas de atención, una para órdenes de pago, una para inscripciones y otra para tarjetas, ahora sólo hay una en donde a quienes van a inscribirse no son atendidos.