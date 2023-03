Concentrará zona sur el arribo de visitantes

Dijo que el estado muestra una gran diversidad para los turistas, pues ya es una tradición que se tome como un destino de descanso y esparcimiento.

Indicó que serían 400 mil visitantes más que los registrados en el 2022, y en su gran mayoría estarían visitando el sur de la entidad.

AVANCE

Y es que señaló que se ha avanzado en el tema turístico, tal es el caso de la reconversión del Puerto de Tampico.

Aseveró que indudablemente Tamaulipas por ser un destino carretero, y se tendrá una especial vigilancia, garantizando así la seguridad de los paseantes, así también, en el tema de asistencia carretera a cargo de los Ángeles Verdes.

Se tienen 14 unidades de esta corporación de apoyo carretero y en los próximos días se incorporan otras 8 unidades que ahora formarán parte de los Ángeles Verdes.

El gobernador señaló que en esta temporada vacacional se tienen las condiciones para superar los indicadores, tal y como sucedió en la temporada decembrina con respecto a los visitantes al estado.

Precisó que "la seguridad que hoy se respira en la entidad, es otro factor importante para que los visitantes de otros países y de la nación volteen a ver y con ello se interesen por visitar los destinos turísticos, tal el el caso de las playas que son de las más bonitas en el Golfo de México".

Sobre las alertas que lanza Estados Unidos para no viajar a Tamaulipas, el mandatario estatal señaló: "no he escuchado ninguna alerta para Tamaulipas, no de los consulados".

Para finalizar mencionó que se tienen que aprovechar las bondades turísticas y garantizar a los empresarios sus inversiones, toda vez que con ello se genera empleo y derrama económica.