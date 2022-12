Urgen recursos para el campo

La falta de créditos por parte de la Financiera Rural y apoyos de los gobiernos estatal y federal dejarían en estado de indefensión a miles de productores del campo para el ciclo agrícola 2022-2023, al no contar con recursos para cumplir su labor de hacer producir la tierra.

Javier Solís, productor del poblado Los Villarreal, dijo que al faltar créditos habrá muchos agricultores que no podrán sembrar en este ciclo agrícola, ya que dependen de los préstamos de avío, y al no contar con recursos es lógico que no podrán sembrar.

El agricultor detalló que ya se encuentran muy avanzados los trabajos de preparación de la tierra para la aplicación del riego de asiento, aunque aún hay algunos que están retrasados al no poder realizar las labores previas por la humedad que registraban sus tierras.

Mencionó que aún no se abren las compuertas de la presa Marte R. Gómez para dar inicio de los riegos, pero ya hay un plan establecido para este ciclo agrícola, por lo que están al pendiente para seguir cumpliendo con su labor de hacer producir la tierra.