Invierte Estado 243.6 mdp en La Ribereña

El gobernador Américo Villarreal Anaya constató la inversión por más de 243.6 millones de pesos que, desde el inicio de su administración, se ha destinado a obra pública en los cinco municipios de la zona ribereña, a la cual, se refirió como la "Frontera Grande" de Tamaulipas, luego de un planteamiento que hiciera la alcaldesa Nataly García Díaz.

Al encabezar el evento de entrega de obras para Camargo, Mier, Miguel Alemán, Nueva Ciudad Guerrero y Gustavo Díaz Ordaz, celebrado en la plaza principal de este municipio y ante el entusiasmo de las y los asistentes, el mandatario estatal aseguró que esta es una zona estratégica y con grandes perspectivas de desarrollo.

"Muy bien dicho que debe ser la ´Frontera Grande´, porque grande vemos la perspectiva de futuro y desarrollo que tiene esta región, y que estamos alentando juntos con todos los presidentes municipales para poder desarrollarla y que vuelva a tener la pujanza y la oportunidad económica que se merecen los habitantes que aquí han hecho su vida con sus familias", expresó.

Luego de presidir la Mesa de Seguridad y acompañado por la presidenta del DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, y la presidenta municipal, afirmó que está atento a las demandas y necesidades de esta frontera con los Estados Unidos.

"Que trabajando con honestidad, con justicia, con apego a la verdad para poder mantener los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, podamos seguir progresando y teniendo cada vez una mejor sociedad en donde todos queremos vivir en paz, con oportunidades de desarrollo y bienestar social para nosotros y nuestras familias", mencionó.

ESTE AÑO HABRÁ OBRA PÚBLICA EN LOS 43 MUNICIPIOS

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, dio una detallada explicación de los trabajos que se han hecho en cada municipio de la zona ribereña. En el municipio de Díaz Ordaz, dijo, se han invertido 82.5 millones de pesos, en Miguel Alemán se destinaron más de 4.6 millones, en Camargo se invirtieron 34.4 millones, en Mier, 17 millones y en Nueva Ciudad Guerrero se asignaron 62.9 millones de pesos.

"De esta manera, a lo largo de estos 28 meses del gobierno transformador encabezado por nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, hemos logrado consolidar una inversión total de 243.6 millones de pesos para estos cinco municipios", informó.

Además, reiteró que, atendiendo las indicaciones del ejecutivo estatal, este año se construirán obras en los 43 municipios del estado.

BAJO SU DIRECTRIZ SEGUIREMOS AVANZANDO: ALCALDESA

Al dar la bienvenida, la presidenta Nataly García Díaz destacó que la presencia de Américo Villarreal en esta tierra es un reflejo del compromiso y el trabajo constante que viene realizando en cada rincón del estado.

"Su liderazgo nos inspira, nos une y nos guía. Bajo su directriz, nuestra ciudad está dinámica y esta región fronteriza seguirá avanzando y fortaleciendo el futuro y la prosperidad de las y los tamaulipecos", mencionó.

Asimismo, agradeció el apoyo para el rescate de la reserva territorial a través del ITAVU, en la colonia San Joaquín del Monte, que ha permitido la entrega de 83 predios debidamente escriturados y la regularización jurídica de lotes en donde se ubican diversos planteles escolares.

"Gracias, señor gobernador, por su apoyo y compromiso inquebrantable con la educación de nuestra niñez y juventud en este camino", expresó.

Al término del evento, el gobernador recibió muestras de afecto y atendió peticiones de las y los asistentes.

En el evento estuvieron presentes: Olga Sosa, senadora de la República; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Laura Verónica Peña Martínez, presidenta municipal de Nueva Ciudad Guerrero; Ernestina Perales Ortiz, presidenta municipal de Camargo; Ramiro Cortés Barrera, alcalde de Miguel Alemán y Adriana Hinojosa Ibáñez, alcaldesa de Ciudad Mier.