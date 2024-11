Cuenta Melanie el día del ataque de su novio

Por: Agencia Reforma

Noviembre 14, 2024 -

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tras asegurar que cuando su novio tomaba se ponía agresivo, Melanie de Jesús Barragán, contó que el día que Christian de Jesús Rojas la golpeó ellos discutieron por las llaves de su auto, y que después pasó a los golpes.

"Él toma el carro, se va y regresa a golpearme, porque según yo tenía las llaves; a él se le cayeron y pensó que yo las tenía", contó la estudiante de 20 años de Enfermería en la UAT.

Melanie fue golpeada por su novio, Christian, de 24 años y estudiante de la carrera de Médico Cirujano en el Icest en una fiesta el 31 de octubre pasado, en Ciudad Madero.

Desde ese día Christian está prófugo y es buscado a nivel nacional y en algunos países por la FGJE.

Se ofrece una recompensa de 200 mil pesos por información que lleve con él tras ser acusado de tentativa de feminicidio.

Por otra parte, Melanie fue operada de urgencia para salvar su ojo izquierdo.

En entrevista narró la violencia que sufrió.

"Yo me ahogaba con mi sangre, (Christian) me empujaba y no me soltaba", relató.

Una cámara de seguridad reveló cómo él la golpeó repentinamente, forcejean, y tras caer al piso la arrastra.

Su amiga Dana, quien estaba con ella, la defendió y forcejeó para detenerlo, pero sin conseguirlo.

"Christian tocó indebidamente a mi amiga Dana, yo le quité la mano del glúteo, ahí se formó la discusión", narró.

Él subió a su auto y dijo que no era infiel por el tocamiento a su amiga.

Aseguró que durante el tiempo juntos el aspirante a médico parecía normal, pero cuando tomaba se ponía agresivo y la insultaba y la humillaba.

De no ser por Dana, dijo, no sabe qué habría pasado. "Dana fue un ángel para mí, hizo lo que pudo para quitármelo de encima".

Añadió que arribaron elementos estatales, pero no detuvieron a Christian.

"La policía no quiso llevárselo porque no había una orden y (él) se fugó".

Ante carencias económicas, su padre, quien no vive con ella, compartió su cuenta bancaria para obtener apoyos, pero ella no ha recibido alguno.

"Supuestamente no le llegó nada", afirmó. "Mi mamá es la que me está apoyando. Está conmigo en todo momento, mi familia, por parte de ella es la que me está ayudando. Hubo muchas cuentas falsas donde no sé si hubo depósitos".

Añade que hay cuentas falsas de Dana que "se estaban aprovechando de la situación", denunció.