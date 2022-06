Usan tema de la diversidad para el ´golpeteo político´

"Hay un tema de golpeteo político, estoy cansada de que la causa de la Diversidad Sexual se utilice por golpeteo político", dijo la activista de la comunidad LGTBQI+, Denisse Mercado Palacios, "no era el momento adecuado, no eran las condiciones adecuadas, no se presentó la iniciativa de manera correcta por eso no se ha llevado a cabo, y ahora estamos haciendo la incidencia y la estrategia jurídica correcta y en los próximos meses vamos a estar presentando una serie de paquetes de iniciativas en materia de Diversidad las cuales van a ir más pulidas, más concretadas".

Fue el pasado tres de mayo cuando se subió ante el Pleno local un dictamen el cual pretendía reformas al Código Civil del Estado de Tamaulipas en materia de matrimonios igualitarios, pero con acotaciones como en el caso de adopciones, el Grupo Parlamentario de Morena solicitó que el dictamen fuera devuelto a comisiones para considerar este tipo de derechos mientras que diputados de Acción Nacional se opusieron a esto, no alcanzándose un consenso por lo que la iniciativa fue desechada.

"Para finales del año yo creo que estamos trabajando en esos temas, el último trimestre del año... Lo que conlleva el contrato civil del matrimonio, y los derechos que conlleva un contrato como lo es el matrimonio, es lo único que estamos buscando; no vamos a crear leyes discriminatorias", dijo la también secretaria estatal de Diversidad Sexual del Partido Verde Ecologista de México, "todavía estamos consensuando con los diferentes diputados estos temas – la adopción de menores –, por lo pronto vamos por el paso uno que es el Matrimonio Igualitario y de ahí vamos a seguir trabajando los diferentes derechos que conlleva el contrato civil".

Por otro lado, mencionó que se preparan movilizaciones esta semana en varios municipios con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT – el 28 de junio –, su objetivo como cada año será visibilizar la comunidad gay y su lucha por el reconocimiento de sus Derechos Humanos, "hay marchas aquí en Ciudad Victoria por el tema del orgullo LGTB, el fin pasado estuvimos en Nuevo Laredo acompañando a nuestros regidores aliados – Santos y Erica –, maravillosa marcha que se vivió en Nuevo Laredo; la alcaldesa – Carmen Lilia – Cantúrosas tuvo a bien hacer una actividad pintando los pasos peatonales del centro de la ciudad conmemorando el Mes del Orgullo".