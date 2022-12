Ubican a 600 aviadores

Son entre 500 y 600 casos que no vemos, que no tengan presencia, no están dentro de estos dos grupos que había hecho referencia estaban en algunos contratos que se denominaban de Administración y que realizaban aparentemente funciones diversas en la entidad federativa, pero no ante las aulas.¨ Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación

La Secretaría de Educación de Tamaulipas dará de baja a entre 500 y 600 aviadores contratados por la pasada administración estatal para realizar diversas funciones administrativas, fuera de las aulas, como resultado de la revisión al proceso de Entrega-Recepción que finalizará este martes tras el cual serán turnados los expedientes a la Contraloría General del Estado.

«Todavía hay elementos que nos van a permitir no darle continuidad a algunos de los contratos, particularmente en la parte de la contratación temporal que existía en la Secretaría de Educación, me parece que hay claridad sobre algunos casos en los que no hay posibilidad de justificar la continuidad», indicó la secretaria educativa Lucía Aimé Castillo Pastor, «no hemos identificado ni a las personas ni a las funciones que ellos realizaban, estamos esperando el día de hoy (lunes) y mañana concluir la entrega de información que tendrá a bien revisar la Contraloría Gubernamental y que ellos determinarán las responsabilidades a que haya a lugar».

En el caso de las áreas de Inglés y Tecnología de la Información precisó que ya se ha identificado al 98 por ciento de los trabajadores por lo que los registros mencionados corresponden a otras áreas de la SET, «son entre 500 y 600 casos que no vemos, que no tengan presencia, no están dentro de estos dos grupos que había hecho referencia estaban en algunos contratos que se denominaban de Administración y que realizaban aparentemente funciones diversas en la entidad federativa, pero no ante las aulas», recalcó.

Por otro lado, adelantó que en coordinación con la Secretaría de Finanzas estatal se trabaja para garantizar el pago de las quincenas, aguinaldos y demás prestaciones de fin de año para los 21 mil 789 trabajadores de la Educación (entre docentes, personal operativo y personal operativo) del magisterio estatal, adicional a estos se cuenta con un total de 78 mil 256 plazas de Base Sindical por parte del magisterio federal.

«Implica no solamente el pago de las quincenas subsecuentes y las propias prestaciones que están contempladas en la ley, y la normatividad aplicable hasta este momento, haremos un esfuerzo para garantizar que cada uno de los trabajadores reciba en tiempo y forma los recursos que tienen garantizados en la ley», finalmente, Castillo Pastor adelantó que el próximo año se buscará fortalecer al personal educativo mediante talleres de preparación en materia psicoemocional y social, así como reforzando la infraestructura en los planteles en la entidad.