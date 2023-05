No pagan impuestos municipios: ´Desde el 2018 tienen adeudos´

El Mañana / Staff.- La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas detectó que distintos municipios no pagaron impuestos durante el periodo desde el 2018, por lo que se les envió un oficio para que aclaren por qué se retuvo el dinero, pero no se reportaron los pagos.

Se negó a mencionar a los municipios implicados en la falta de pagos de impuestos que se deben presentar al Estado, como el Sobre Nómina del tres por ciento, que no fueron reportados a tiempo.

"No se había estado haciendo y no se había estado cobrando desde años anteriores, entonces, algunos varían, no puedo generalizarlo; algunos estaban con adeudos desde el 2018, 19, 20; otros nada más en el 21 o 22", dijo.

El rezago se debe a la irresponsabilidad de las Tesorerías municipales que no realizaron los reportes correspondientes, y se presentarán los recursos legales en contra de los que resulten responsables, toda vez que se retuvo el dinero, pero no se reportó.

"Eso es una responsabilidad que tiene cada municipio, en este caso, nosotros recibimos la deuda. Tienen que responsabilizarse y cada quién, en determinado momento, hacer las acciones civiles o penales que correspondan", dijo.

En respuesta, la Secretaría de Finanzas envió un documento en el que solicita se aclare la situación o, en su caso, se pague lo que se debe reportar en el periodo actual.

Sin embargo, existen autoridades municipales que se han acercado al Estado para informar que es un tema tributario heredado por las pasadas administraciones municipales y no durante la actual gestión.

"Hay una comunicación abierta con todos los alcaldes indistintos de cualquier color. Hay algunos municipios que decían: ´Oye me dejaron una deuda´. No me la dejaron a mí (responde), se la dejaron al Estado".

¿Qué impuestos recaudan en Tamaulipas?

Las leyes de ingresos de cada uno de los 43 municipios es variada, pero hay impuestos que recaudan en común.

Al realizar una consulta a cada documento que contiene las leyes de ingresos de los municipios, se detectó la siguiente lista:

*Impuestos sobre los Ingresos

*Impuesto sobre espectáculos públicos

*Impuestos sobre el Patrimonio

*Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

*Accesorios de los Impuestos

*Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

*Impuestos Ecológicos.