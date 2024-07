Tamaulipas: 211 mil viviendas abandonadas

Cd. Victoria, Tam.- En medio de una reforma constitucional que plantea la construcción de viviendas al por mayor por el Infonavit y ponerlas en renta o venta, Tamaulipas tiene un problema de más de 211 mil viviendas abandonadas.

Mientras miles de tamaulipecos sufren por los altos costos en el sector inmobiliario para conseguir una vivienda digna, en los 80 mil 249 kilómetros cuadrados del estado hay regadas miles de casas abandonadas.

El Censo Nacional de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) advierte que una vivienda deshabitada es aquella que está totalmente construida y disponible para ser habitada y que al momento del levantamiento censal no tienen residentes habituales, no son de uso temporal y no son utilizadas como locales con actividad económica.

De cada 100 viviendas construidas en el estado, 15 están deshabitadas, principalmente de interés social, porque por muchos años se crearon de baja calidad a lo largo de la entidad, de las cuales, muchas estaban desconectadas y deprovistas de servicios o acceso a transporte, y a pesar de tener dueño, éstos preferían abandonarlas.

Esta carencia ha obligado a las personas a solucionarlo buscando un hogar más cercano a sus centros de trabajo, lo que ha generado el abandono de su patrimonio. Y pese a los intentos del Gobierno de México de recuperar esas vivienda y ofertarlas a un menor precio, sigue siendo uno de los principales problemas sociales.

En Tamaulipas, el municipio de Reynosa es el que registra el mayor número de casas deshabitadas, de acuerdo con datos del INEGI, con 48 mil 964 viviendas con servicios, pero que no son utilizadas por sus dueños.

Se observa que la frontera concentra el mayor problema de casas abandonadas, ya que los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso registran el 50 por ciento de las viviendas solas.

Asimismo, datos del Censo Nacional de Vivienda advierte que en Tamaulipas hay cinco zonas metropolitanas ubicadas con más viviendas abandonadas en el ranking nacional: Reynosa (14.97%), Matamoros (14.84%), Ciudad Victoria (14.53%), Nuevo Laredo (13.31%), y Tampico (11.66%), con las posiciones 20, 31, 35, 53 y 70, respectivamente.





En el ´top ten´

- Reynosa: 48,964 - Matamoros: 29,007 - Altamira: 23,915 - N. Laredo: 19,040 - Victoria: 18,143 - Tampico: 12,517 - El Mante: 8,354 - Madero: 8,325 - Río Bravo: 7,177 - San Fernando 4,644





BUSCAN SOLUCIÓN

Mediante el programa Regeneración Comunitaria Infonavit (RCI), el Infonavit ofrece a sus afiliados viviendas a costo accesible, con hasta un 30% menos del valor original, al rescatar casas abandonadas para rehabilitarlas y hacerlas habitables.

Se trata de un proyecto de alianza entre el Infonavit y empresas coinversoras. En Tamaulipas se están ofertando casas al momento en el municipio fronterizo de Matamoros, que registra 29 mil viviendas deshabitadas.