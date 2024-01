Sin agua y sin dinero productores en Tamaulipas

Hay poca esperanza de que haya alguna indemnización como lo marca el convenio que dice que cuando no hay agua suficiente debe haber una indemnización, aquí los únicos que pueden presentar este recurso son los propios usuarios, pero han estado con algunas promesas de Conagua y el Gobierno Federal y hasta ahora no ha habido respuesta". Edgardo Melhem Salinas, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso de Tamaulipas

Los miles de productores de la frontera de Tamaulipas se quedarán sin indemnización de 800 millones de pesos por la falta del trasvase, lamentó el diputado local del PRI Edgardo Melhem Salinas.

Explicó que las esperanzas de los 4 mil productores de los distritos de riego 025 y 026 se esfumaron por falsas promesas que les han hecho la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por no enviarles 300 millones de metros cúbicos en noviembre pasado de la Presa El Cuchillo a Marte R. Gómez, para solventar riegos en 80 mil hectáreas.

El también presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso local, precisó que el anuncio hecho por la Conagua de que se haría un trasvase de un volumen disponible de 300 millones de metros cúbicos de agua, fue una mentira pues se trata de agua que ya estaba en la Presa Marte R. Gómez.

SE ESFUMA EL DINERO

"Hay poca esperanza de que haya alguna indemnización como lo marca el convenio que dice que cuando no hay agua suficiente debe haber una indemnización, aquí los únicos que pueden presentar este recurso son los propios usuarios, pero han estado con algunas promesas de Conagua y el Gobierno Federal y hasta ahora no ha habido respuesta", insistió.

Explicó que los productores promovieron un recurso de amparo en contra de la Conagua por la falta de trasvase del agua, pero les fue rechazado, de tal modo, se concluye que se quedarán sin agua y sin dinero.

Pese a este problema, dijo que no hay un estimado de perdidas de producción o hectáreas dañadas, ya que no se puede asegurar si lloverá o no, sumado a que especialistas han señalado que será un año con lluvia, y otros que será muy seco.

DEPENDE DE LAS LLUVIAS

"No se puede estimar porque depende de las lluvias, la verdad es que ha habido buenas lluvias en la frontera y se espera que haya una buena cosecha aunque en muchas de las cosechas se dejó de sembrar el maíz", sostuvo.

Enfatizó que lo que se autorizó fueron 2 riegos en el Distrito 026 y cerca de 0.8 en el Distrito 025, pero en el primero por el momento hay buena humedad para la siembra que ya se generalizó, aunque en el segundo no alcanza para un riego en sus aproximadamente 200 mil hectáreas.

"Pero independientemente de eso, el agua que se les está dando es el agua que ya estaba en la Marte, eso que se anunció de trasvase no es cierto, es una mentira, la verdad es que no ha habido ni va a haber trasvase", concluyó.

Lo autorizado