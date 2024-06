Frontera de Tamaulipas con EU y Zona Conurbada, los más contaminados: Semarnat

Cd. Victoria, Tam.- Los municipios de la frontera y la zona conurbada de Tamaulipas tienen los niveles más altos de contaminación en el aire, de acuerdo con los últimos reportes del Gobierno de México, lo que deriva en riesgo de sufrir problemas pulmonares y de corazón, y en algunos casos desarrollar diversos tipos de cáncer.

Tienen lecturas de más de cuatro dígitos en la presencia de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 que dañan la salud y medio ambiente, derivado de actividades industriales, agropecuarias, quema de combustibles, uso de solventes, manejos de residuos y el aumento del parque vehicular en las zonas metropolitanas.





Paros cardíacos y tumores, principales causas de muerte en Tamaulipas *Lo anterior se concatena con los últimos informes de estadísticas de defunciones registradas que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los que se expone que las principales causas de muerte en Tamaulipas son las enfermedades al corazón y las vías respiratorias. *La principal causa de muerte en el estado son las enfermedades al corazón, tan es así que del 2020 al 2022 fallecieron 17 mil 371 personas por ese motivo. *Le siguen las enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, como la influenza, neumonía y el Covid; así como los tumores malignos, con 7 mil 928 muertes en tres años.





URGE ATENDER EL TEMA

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierte que si no se atiende el tema, la morbilidad - proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado-, y la mortalidad - tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado en general o por una causa determinada-, no disminuirán si no se reduce la contaminación en el aire.

Los altos niveles de las PM10 y PM2.5 aumentan los casos de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, como el asma.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la exposición a mediano y largo plazo de esas micropartículas causa daños importantes en los pulmones y corazón, porque logran ingresar a lo más profundo de los primeros y en ocasiones entrar al torrente sanguíneo.





PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE: 2020: Enfermedades del corazón: 5,828 Covid-19: 4,802 Diabetes: 4,005 Tumores malignos: 2,602 Influenza y neumonía: 2,119 2021: Enfermedades del corazón: 5,891 Covid-19: 4,755 Diabetes: 3,480 Tumores malignos: 2,751 Influenza y neumonía: 1,330 2022: Enfermedades del corazón: 5,652 Diabetes: 3,017 Tumores malignos: 2,575





ÚLTIMO REPORTE

El último reporte de Inventarios de Emisiones de Contaminantes establece que los municipios con la mayor presencia de esas micropartículas son San Fernando, Matamoros, Río Bravo, Reynosa, González, Altamira, Valle Hermoso, Méndez, Mante, Casas, Madero, Soto La Marina, Aldama, Tampico, entre otros.

Las PM10 y PM2.5 no son las únicas microparticulas que dañan la salud de los tamaulipecos, pues también se detectó la presencia de dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles (COV), y amoniaco (NH3), que dañan la salud si se expone por largos periodos.

Una investigación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que la exposición a la contaminación por partículas causa "muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, infartos de miocardio no mortales, latidos irregulares, asma agravada, función pulmonar reducida, síntomas respiratorios aumentados, como irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar".





Partículas PM 10: San Fernando: 5093.055408 Matamoros: 3854.638253 Río Bravo: 3505.528873 Reynosa: 2630.830193 González: 2262.791448 Altamira: 1386.644735 Valle Hermoso: 1337.603462 Méndez: 1242.239082 El Mante: 1065.992781 Casas: 895.1353221 Soto la Marina: 576.4614863 Aldama: 573.7918458 Abasolo: 519.027953 Xicoténcatl: 448.3877318 San Carlos: 381.4529188 Ocampo: 351.4953782 Llera: 350.8344586 Victoria: 278.0488283 Tula: 269.4421033 Güémez: 269.1130068 Hidalgo: 249.6142928 Gómez Farías: 249.0670057 Camargo: 227.7193119 Díaz Ordaz: 218.1299586 Villagrán: 197.0099098 Padilla: 194.2597403 Burgos: 186.882863 Bustamante: 185.7853104 Jaumave: 175.6701996 Antiguo Morelos: 173.1549147 Nuevo Laredo: 155.8249156 Miquihuana: 138.4009747 Cruillas: 138.1723443

La exposición a mediano y largo plazo de esas micropartículas PM10 causa daños en los pulmones y corazón, porque ingresan a los primeros (el azul intenso marcas las áreas más afectadas).

Partículas PM 2.5: San Fernando: 2242.911719 Río Bravo: 1915.113534 Matamoros: 1896.667961 Reynosa: 1240.922333 González: 869.8296329 Valle Hermoso: 694.9530799 Méndez: 562.0954829 Altamira: 535.5090847 El Mante: 479.8209281 Casas: 412.1162172 Abasolo: 314.2464617 Xicoténcatl: 272.5581327 Soto la Marina: 255.5746689 Aldama: 254.0819381 Ocampo: 236.609801 San Carlos: 192.0482586 Llera: 161.8594244 Gómez Farías: 152.9032617 Camargo: 148.8159742 Díaz Ordaz: 146.9969 Tula: 144.6897645 Bustamante: 133.7787155 Güémez: 125.599044 Villagrán: 124.963979 Hidalgo: 124.9089553 Antiguo Morelos: 123.6011539 San Nicolás: 121.6729215 Miquihuana: 115.5045354 Jaumave: 112.1973757 Victoria: 111.9590064 Burgos: 101.9336325 Mainero: 93.71364552 Nuevo Morelos: 91.07406166 Palmillas: 84.22091226 Padilla: 75.28668635 Cruillas: 62.83305046 Nuevo Laredo: 58.9363826 Miguel Alemán: 53.41679767 Tampico: 43.29187717 Ciudad Madero: 28.40831861 Jiménez: 28.29118417 Mier: 8.78938656 Guerrero: 1.397496117





Las PM2.5 al ser de menor dimensión, permanecen durante periodos más largos suspendidas en la atmósfera, viajan distancias más largas y penetran en los interiores (el azul intenso marcas las áreas más afectadas).





ADVIERTE SEMARNAT

Mientras que la Semarnat advierte que las PM2.5 al ser de menor dimensión permanecen durante periodos más largos suspendidas en la atmósfera, viajan distancias más largas y penetran en los interiores de las casas, oficinas, etcétera, por lo cual la población está expuesta por más tiempo a ellas.

Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) advirtieron que la emisión de gases de efecto invernadero en Tamaulipas alcanza mediciones alarmantes, superando los niveles per cápita mundial y nacional.

Si se compara con las emisiones nivel nacional, Tamaulipas representa el 6.65%, aunque si se traduce a las emisiones por persona, se dispara a un rango de riesgo. A nivel mundial se reporta una emisión percápita de 5.9 toneladas de dióxido de carbono (CO2), mientras que la media nacional es de 5.7 toneladas de CO2; si se traslada al rango estatal se ubica en las 13.5 toneladas anuales de CO2, con una diferencia de 136% y 128% respectivamente.

El sector de la energía es el principal contaminante en Tamaulipas, ocupando el 84% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que a su vez se desglosa en la industria de la energía (63%), el transporte (27%), la industria manufacturera y de la construcción (7.5%) y otros (2.5%). Le sigue la agricultura forestal y uso de la tierra con el 10% de las emisiones anuales, los procesos industriales con el 4%, y el sector de residuos el 2%.