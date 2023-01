Congelan dependencias 300 cuentas bancarias

Al tener una cuenta congelada no puedes disponer de tu dinero, prácticamente te paraliza tus finanzas al igual que Hacienda te cancela tu firma electrónica" Christian Pérez Cosío, secretario técnico de la FECANACO Tamaulipas

La Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas dio a conocer que en el último trimestre se triplicó el número de cuentas bancarias inmovilizadas por parte de autoridades federales como el IMSS, INFONAVIT o el SAT en comparación con el mismo período del 2021, en algunas ocasiones por errores contables y adeudos por debajo de los diez mil pesos.

"Se está dando bastante por parte del Seguro Social, del INFONAVIT, por parte del SAT, son parte de las facultades extendidas que ahora el Gobierno Federal le quiere dar a las dependencias federales pero recordemos que las cuentas bancarias están protegidas constitucionalmente por el secreto bancario, por la Ley de Protección de Datos Personales, y aparte es información sensible", reveló el secretario técnico de la FECANACO Tamaulipas, Christian Pérez Cosío.

Consideró que en Tamaulipas se cuenta con más de 300 cuentas inmovilizadas aunque aclaró que no se cuenta con información sobre qué autoridades solicitaron el aseguramiento y a cuántas cuentas estarían afectando en este preciso momento; destacó que esta acción afecta gravemente a la iniciativa privada ya que es a través de las instituciones bancarias como las empresas llevan a cabo el pago de nóminas y a proveedores con lo que quedan paralizadas indefinidamente.

"Es ilegal el embargo de cuentas como lo están haciendo las autoridades que directamente el INFONAVIT, directamente el SAT y directamente el Seguro Social o cualquier otra dependencia lo que hace es directamente mandar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria para pedir la inmovilización de las cuentas cuando una inmovilización de una cuenta siempre debe de darse por medio de un juez".

Además, agregó que al asegurarse una cuenta bancaria queda cancelado el Sello Digital para la Factura Electrónica con lo que la empresa queda prácticamente paralizada para poder operar, "al tener una cuenta congelada no puedes disponer de tu dinero, no puedes disponer de tus cheques, no puedes pagar a proveedores, prácticamente te paraliza al igual que Hacienda te cancela tu firma electrónica".

Pérez Cosío acusó que el Gobierno Federal utiliza este recurso de una manera recaudatoria "en este momento es muy fácil que el Gobierno pueda paralizar una empresa y usa esa facultad muy insensiblemente y muy arbitrariamente".