Se ´fractura´ Morena por designación de candidatos

El delegado del CEN de Morena, Mario Rafael Llergo Latournerie, enviado a Tamaulipas para fortalecer la unidad entre los aspirantes a un cargo de elección local, terminó por provocar una fractura al interior del partido, denunció el diputado con licencia, Humberto Prieto Herrera.

Señaló que el delegado ha complicado el tema de la designación de candidatos en los municipios más importantes de Tamaulipas, como Reynosa, Matamoros, Altamira, Ciudad Madero y Ciudad Victoria, por mencionar algunos, provocando pleitos innecesarios entre los aspirantes.

PERSONAJES EXTERNOS

"Si dejaran que nosotros, los de aquí en Tamaulipas, los jefes políticos, los jefes del partido dejaran de tomar las decisiones, sería mucho más terso, más tranquilo. Vienen personajes externos que no conocen, aparte del sur del país, desde abajo de Tabasco vienen desde acá y no tienen la menor idea", dijo.

Los conflictos al interior de Morena en Tamaulipas se ha marcado desde el inicio de las campañas de diputados federales y senadores, ya que hay grupos políticos que atacan a sus compañeros, cuando deberían ir en unidad para convencer al electorado. Caso como el de Matamoros, donde el candidato a diputado federal, Mario López "La Borre" llama a la población a no votar por Morena, cuando fue el partido que lo llevó dos veces como presidente municipal.

IMPONEN A AMIGOS

Prieto Herrera, diputado con licencia por Reynosa, dijo que personas externas a Tamaulipas, refiriéndose al delegado, llegan al estado queriendo imponer a sus amigos y a hacer "negociaciones", dejando de lado a los verdaderos actores políticos que le garantizarían el triunfo a Morena en las elecciones.

"Lo único que me hubiera gustado y que me gustaría ver en este momento es que las cosas locales se decidan aquí en Tamaulipas, por las y los tamaulipecos, por la gente que conoce Tamaulipas, por la gente del partido de Tamaulipas y que no vengan de fuera, que no tienen la menor idea de lo que está sucediendo en el estado (...) Aquí hay un proyecto, aquí hay un gobernador y se tiene que apoyar y se tienen que hacer las cosas bien para que el partido siga transitando".

MARCA MORENA

Señaló que el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene fuerte la marca Morena, porque durante el año y medio de gobierno ha "Hecho las cosas bien", y la llegada del delegado del CEN complicó las relaciones entre los aspirantes, al provocar fuego amigo.

"Al final de cuentas la unidad, si ahorita hay un enojo cada quien, sobre todo los candidatos y los del partido tienen que hacer ese trabajo para que no haya tantas broncas. Aquí el tema es que hubo y hay broncas innecesarias por gente externa que vino aquí a querer imponer".