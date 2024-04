Marcos Valdés recuerda el abuso sexual que sufrió a los siete años

En entrevista con Matilde Obregón, Marcos contó que, a lo largo de su haber como actor, ha aparecido en 43 obras de teatro. De hecho, compartió que ahora que tiene 61 años está lleno de trabajo y proyectos que lo mantienen activo a él y la trayectoria de su padre pues trata de revivir los personajes que el actor interpretó un día, como es el caso del Lobo feroz en la obra "Caperucita".

Este no es el único proyecto que tiene en puerta, pues el actor contó a la periodista que ya está escribiendo un libro biográfico, donde relata parte de las experiencias más duras que ha atravesado, pues cuando tenía siete y 13 años fue víctima de abuso sexual.

Valdés, con medio libro escrito, confió que es un proyecto que quiere materializar con el objetivo de ayudar a otras personas:

"Estoy escribiendo un libro muy interesante sobre la terrible infancia que pasé, todas las cosas que me sucedieron de niño, que fueron brutales, es para ayudar a los jóvenes que se casan, que tienen hijos, a que tengan cuidado con la pedofilia, yo sufrí dos ataques brutales".

Valdés rememoró que tenía sólo siete años cuando sufrió el primer abuso sexual, un día en que su madre, Rosa María Bojalil, lo había enviado a la tienda a comprar huevos, los cuales se le rompieron, lo que provocó que se detuviera a medio camino con la angustia de ser reprendido al volver a casa.

"Me metieron a un terreno y regresé sangrado de todo mi cuerpo, yo jamás imaginaba que pudiera pasarle a un niño eso, nunca me lo imaginé, me mandaron a comprar un huevo, se me rompió y se acercó la persona esta para decirme: ´-¿Por qué lloras?´, ´-Porque mi mamá se va a enojar porque se me rompió el huevo´, ´-Yo te lo compro´, dijo y me llevó a un terreno y la historia, ya te sabes, salí sangrando de ahí", dijo.