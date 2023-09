Lanza SNTE reto a SET a no pagar

El secretario general del SNTE en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, retó a la Secretaría de Educación a no pagar la quincena de los maestros como lo advirtió y se negó a continuar el diálogo con los integrantes de la comisión de negociación del Gobierno del Estado.

Aseguró que a pesar de que las autoridades gubernamentales dijeron que no se podrían liberar los pagos al no tener acceso a la información de las oficinas de la SET, no los cree capaces de hacerlo.

"Que lo hagan, que se atrevan a hacerlo; no creo que lo van a hacer porque perro que ladra no muerde", dijo en tono de burla.

Dijo que con la única persona que negociará el levantamiento del plantón en las oficinas sede de la SET y otras de Educación en el estado, como cese al plantón para regresar a las aulas, será con el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.

Cerrando cualquier charla con el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González y miembros de la comisión de negociación, como se difundió la mañana de este jueves a través de un video.

"Ya no queremos tener ninguna reunión (con otros funcionarios), más que con el que manda en Tamaulipas, con el gobernador Américo Villarreal Anaya; ya lo que escucharon, ya al cesto de la basura, vamos con el gobernador, no es la primera vez que yo dialogo con el gobernador", dijo.

En su reunión con los cientos de maestros que se aglutinaron en las inmediaciones de las oficinas de la SET, aseguró que una vez que platique con el gobernador todo se solucionará a favor del gremio magisterial, ya que el problema no es con Américo Villarreal Anaya, sino con el personal de Educación.

Además, les propuso levantar el plantón para que regresaran a sus casas a descansar y se reanudara el lunes próximo la manifestación en el mismo lugar, misma que fue rechazada por todos los docentes con el grito de "No nos vamos, no nos vamos".

"Primero son los maestros, con el gobernador va a haber un cambio radical, porque hay que platicar con él. Vamos a esperar unas horas y ya les decimos en la tarde a dónde fue y si no hay nada váyanse ustedes a descansar sábado y domingo y aquí nos vemos el lunes".

El líder sindical dijo que hasta el momento sigue en pie la solicitud de despedir a Lucía Aimé Castillo Pastor como secretaria de Educación, para tener una negociación seria.

"Tengo que platicar con el que manda, siempre he sido un negociador, yo no voy a venir con los brazos cruzados, tengo que decirle al gobernador que se entere de lo que está pasando en Tamaulipas y no lo confundan, la bronca no es con usted".