Protestan maestros de la secundaria 4; exigen destitución del director

Cd. Victoria, Tam.- Para exigir la destitución del director Jaime Galván Galván, maestros de la Secundaria General Número Cuatro tienen tomada la escuela desde la noche del miércoles.

Con las puertas cerradas y colocando una cinta amarilla justo en el acceso a las oficinas del director, desde las diez de la noche del miércoles, los maestros que forman parte de la Delegación D-II-84 permanecían la mañana de este jueves a la espera de una respuesta por parte de las autoridades educativas.

Entrevistada en el exterior de las oficinas de la dirección, la maestra y secretaria de la Delegación D-II-84, Basmy Lorena Nacud Espinoza puntualizó que no habrá negociación y la protesta sólo se levantará cuando se destituya al director Jaime Galván Galván.

"En reiteradas ocasiones tratamos nosotros de establecer un diálogo con el maestro, de llegar a acuerdos, de formar un equipo de trabajo para bien de nuestra escuela y nuestros compañeros, pero siempre hemos encontrado una respuesta negativa".

Acompañada de un grupo de aproximadamente 50 maestros del plantel, Nacud Espinoza añadió: "siempre es arbitrario, no se presta al diálogo ni a la negociación, acudieron autoridades sindicales a invitarnos a dialogar y el maestro siempre tuvo esa respuesta negativa, renuente".

La maestra y Secretaria de la Delegación D-II-84 refirió que el miércoles una compañera fue hostigada e intimidada por una supuesta falta, y como ven que en reiteradas ocasiones se dan estas faltas de respeto es por lo que ahora piden su destitución.

"No queremos llegar a ninguna negociación, no va a existir, su destitución es la única solución a este conflicto y no nos vamos a mover de aquí hasta que sea destituido".

"No vemos otra solución y por eso pedimos su sustitución", recalcó.

Cuestionada sobre el inicio del ciclo escolar programado para el próximo lunes, respondió: "nosotros aquí vamos a seguir hasta tener una respuesta favorable a nuestra petición, esperamos que se dé antes y podamos reanudar el ciclo escolar con nuestros alumnos y que ellos vengan a un ambiente donde sus profesores están trabajando en armonía y sin sentirnos hostigados y amedrentados".