Inhabilitan a exfuncionarios de Tamaulipas; presenta contraloría 14 denuncias

- "Hemos turnado alrededor de 7 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa, porque ya han sido calificadas las faltas como graves. Y bueno, ya queda en el terreno de esa entidad el emitir la resolución, porque de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, a la Contraloría Gubernamental compete el sancionar las faltas no graves". - En las faltas graves e inhabilitación están implicados directores generales, directores de áreas y jefes de departamentos. - Las faltas no graves pueden ser impugnadas por los señalados, y así lo han hecho, pero en todos los casos se ha confirmado su mal actuar, dijo la contralora. - Se cataloga como falta no grave cuando se causan daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves, cause un servidor público a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público; cuando no denuncie posibles irregularidades, no presentar en tiempo y forma sus declaraciones patrimoniales, así como filtrar información sensible de la administración pública.