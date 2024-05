Retiro de escoltas a Noé Ramos fue por ley: FGJT

"Las investigaciones continúan para ver si existe o no un móvil, cuál es el móvil y de la participación de alguno u otro este persona, no lo podemos corroborar, no lo descartamos, pero en el momento que tengamos ya esas líneas convincentes se darán a conocer". Irving Barrios Mojica, fiscal general de justicia de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) descartó que el retiro de los escoltas al candidato del PRIAN de El Mante, Noé Ramos Ferretiz, sea por criterio propio, ya que se efectuó de acuerdo a lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que establece la temporalidad para la protección de las víctimas.

Lo anterior luego que la consejera jurídica del Estado, Tania Contreras López, dijo que la asignación de escoltas para el alcalde fue autorizada por la Fiscalía, siendo la última en brindársele a Noé Ramos en diciembre del 2023.





PERÍODO DE PROTECCIÓN

En ese tenor, el fiscal respondió que "la fiscalía da un período (de protección) por ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la temporalidad de lo que deben de establecer los servicios de seguridad, de protección, los mecanismos. No es un tema del Ministerio Público que los dé por cancelado, es un tema que se da por ley".

Explicó que la ampliación de la protección se aprueba siempre y cuando la presunta víctima funde y motive la solicitud de acompañamiento de elementos de seguridad que ponen en riesgo su vida.

"Hay que recordar que el Ministerio Público lo que hace es preservar, en un momento si lo considera, la situación que pudiera causar un riesgo, pero esto en base a la ley, no es un criterio única y necesariamente (de la Fiscalía), ya otras circunstancia necesariamente involucra a un Comité pero ya estaríamos hablando de otro caso".





CRONOLOGÍA DE SOLICITUDES

La cronología de las solicitudes de seguridad refiere que hubo dos periodos en los que Noé Ramos, como alcalde, solicitó la protección a la Fiscalía, y en una tercera ocasión para dejar constancia de unos hechos que no están relacionados con alguna agresión, según revela el fiscal general.

A raíz de las peticiones se le brindó un dispositivo de seguridad perteneciente a la Coordinación Estatal Antisecuestros.

Barrios Mojica señaló que a casi un mes del asesinato del candidato mientras realizaba actos de proselitismo electoral en la colonia Azucarera alrededor de las 12:30 del mediodía, no se tiene el móvil del atentado.

Tampoco se descarta o confirma la participación de más personas en el crimen, ya sea material o intelectual, que terminó en el asesinato del candidato a cuatro días de iniciar las campañas electorales locales.

"Las investigaciones continúan para ver si existe o no un móvil, cuál es el móvil y de la participación de alguno u otro este persona, no lo podemos corroborar, no lo descartamos, pero en el momento que tengamos ya esas líneas convincentes se darán a conocer".