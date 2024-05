Ayuda a Trump con IA

FORT LAUDERDALE

El ex director de campaña de Donald Trump miró directamente a la cámara y prometió a sus espectadores que estaban a punto de presenciar una nueva y audaz era en la política.

"Verán algunas de las nuevas tecnologías más sorprendentes en inteligencia artificial que reemplazarán las encuestas en el futuro en todo el país", dijo Brad Parscale en un video promocional con poca luz y acentuado por ritmos hipnóticos.

Parscale, el agente de campaña digital que ayudó a diseñar la victoria presidencial de Trump en 2016, promete que su nueva plataforma impulsada por inteligencia artificial reformará drásticamente no solo las encuestas, sino también las campañas.

Ha alardeado de que sus herramientas impulsadas por la IA superarán a las grandes empresas tecnológicas y marcarán el comienzo de una ola de victorias conservadoras en todo el mundo.

No es la primera vez que Parscale proclama que las nuevas tecnologías impulsarán las campañas de derecha. Fue el gurú digital que se asoció con Cambridge Analytica, plagada de escándalos, y ayudó a impulsar a Trump a la Casa Blanca hace ocho años.

En 2020, tuvo una discusión pública y luego una pelea privada con su antiguo jefe después del motín del Capitolio. Ahora ha regresado, desempeñando un papel oculto para ayudar a Trump, el presunto candidato republicano, en su carrera contra el presidente demócrata Joe Biden.

Parscale dice que su empresa Campaign Nucleus puede usar inteligencia artificial para ayudar a generar correos electrónicos personalizados, analizar océanos de datos para medir el sentimiento de los votantes y encontrar votantes persuadibles, y luego amplificar las publicaciones en las redes sociales de personas influyentes "anti-despertar", según una revisión de Associated Press de Parscale, declaraciones públicas, sitios web de su empresa, presentaciones de diapositivas, materiales de marketing y otros documentos que no se hayan hecho públicos previamente.

Desde el año pasado, Campaign Nucleus y otras empresas vinculadas a Parscale han recibido más de 2,2 millones de dólares de la campaña de Trump, el Comité Nacional Republicano y sus comités relacionados de acción política y recaudación de fondos, según muestran los registros de financiación de la campaña.

Brad Parscale.

Si bien sus empresas han recibido solo una pequeña parte del gasto digital total de Trump, Parscale sigue siendo cercano a los principales republicanos, así como a altos funcionarios de la campaña y del Comité Nacional Republicano, según un agente republicano familiarizado con el papel de Parscale que habló bajo condición de anonimato. para discutir la dinámica interna.

Lara Trump, la nueva copresidenta del Comité Nacional Republicano y nuera de Trump, trabajó una vez como consultora para una empresa copropiedad de Parscale. Y la campaña del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, contrató recientemente a Campaign Nucleus, según muestran los registros financieros de la campaña.

Parscale, sin embargo, no participa en las operaciones diarias de la campaña de Trump, dijo el agente republicano.

La capacidad de Parscale para utilizar la IA para microdireccionar a sus partidarios y aprovecharlos para obtener dinero en efectivo para la campaña podría resultar fundamental para la campaña de Trump y otras organizaciones de recaudación de fondos. Han visto una caída en las contribuciones de donantes más pequeños y un aumento en el gasto (al menos 77 millones de dólares hasta ahora) en abogados que defienden al expresidente en una serie de casos penales y civiles.

Más allá de Trump, Parscale ha dicho que ha aprovechado la IA para potenciar a candidatos y causas conservadores en todo el mundo, incluidos Israel, los Balcanes y Brasil.

NUEVAS HERRAMIENTAS

Parscale no es el único que utiliza el aprendizaje automático para intentar dar a los candidatos una ventaja al predecir, señalar y motivar a posibles partidarios a votar y donar dinero. Los políticos de todos los niveles están experimentando con chatbots y otras herramientas de inteligencia artificial generativa para escribir discursos, textos de anuncios y llamamientos para recaudar fondos.

Algunos demócratas han expresado su preocupación por ser superados por los republicanos en materia de IA, de forma muy parecida a como lo fueron en la publicidad en las redes sociales hace ocho años. Hasta ahora, la campaña de Biden y otros demócratas dijeron que están utilizando la IA para ayudarles a encontrar y motivar a los votantes y para identificar y derrotar mejor la desinformación.

Los expertos electorales dicen que les preocupa el potencial de la IA para alterar las elecciones en todo el mundo mediante deepfakes convincentes y otros contenidos que podrían engañar a los votantes. Los servicios de inteligencia artificial generativa gratuitos y de bajo costo se han vuelto más sofisticados, y a los funcionarios les preocupa que puedan usarse para difamar a un candidato o inducir a los votantes a evitar las urnas, erosionando la confianza del público en lo que ven y oyen.

Parscale tiene el respaldo financiero para experimentar y ver qué funciona en formas que otros evangelistas de la IA no pueden. Esto se debe, en parte, a su asociación con un multimillonario de Texas que se encuentra entre los donantes políticos más influyentes del estado.

Parscale no respondió a múltiples mensajes de AP en busca de comentarios. El RNC también declinó hacer comentarios.

IA ES ´ATERRADORA´

Trump ha calificado la inteligencia artificial de "tan aterradora" y "peligrosa". Su campaña, que ha evitado resaltar el papel de Parscale, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que no "involucraba ni utilizaba" herramientas proporcionadas por ninguna empresa de inteligencia artificial.

"La campaña utiliza un conjunto de herramientas algorítmicas patentadas, como muchas otras campañas en todo el país, para ayudar a enviar correos electrónicos de manera más eficiente y evitar que las listas de registro se llenen de información falsa", dijo el portavoz de la campaña, Steven Cheung.

Si bien los consultores políticos a menudo exageran sus tácticas para conseguir nuevos contratos, también pueden ser muy reservados sobre los detalles de ese trabajo para evitar ayudar a sus rivales. Eso hace que sea difícil rastrear con precisión cómo Parscale está implementando la IA para la campaña de Trump, o en un sentido más amplio.

Parscale ha dicho que Campaign Nucleus puede enviar correos electrónicos personalizados a los votantes y utilizar análisis de datos para predecir los sentimientos de los votantes. La plataforma también puede amplificar a los influencers "anti-despertar" que tienen un gran número de seguidores en las redes sociales, según los documentos y videos de su empresa.

Parscale dijo que su compañía también puede usar inteligencia artificial para crear "páginas web impresionantes en segundos" que producen contenido que parece un medio de comunicación, según una presentación que hizo el mes pasado en una conferencia política, donde no fue anunciado con anticipación como un vocero.

"Permite a tu equipo crear sus propias noticias", decía otra diapositiva, según la presentación vista por AP.

EN ALERTA

Los expertos advierten que las falsedades con IA tendrán como objetivo engañar a los votantes y socavar las elecciones en todo el mundo.

Así es como los gobiernos y las organizaciones están respondiendo a la amenaza.

En Estados Unidos, la FCC prohibió las llamadas automáticas que contienen voces generadas por IA, que se han utilizado para disuadir a los votantes.

Las principales empresas de tecnología han firmado un acuerdo para evitar que la IA se utilice para perturbar elecciones democráticas en todo el mundo.

Y un informe de Davos encontró que la desinformación impulsada por la IA es la mayor amenaza a corto plazo del mundo.

La desinformación y la desinformación impulsadas por la inteligencia artificial son riesgos emergentes a medida que la gente en una gran cantidad de países acude a las urnas. Lea más sobre las 25 elecciones de 2024 que podrían cambiar el mundo y eche un vistazo a más cobertura electoral mundial de AP.