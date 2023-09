Registra Tamaulipas peor nivel de agua en 30 años; planean racionarla

El próximo viernes 29 de septiembre se reunirán los presidentes municipales con autoridades de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Conagua y las Comapas para determinar planes restrictivos del agua, al registrarse los peores almacenamientos en Tamaulipas en los últimos 30 años.

Raúl Quiroga Álvarez, titular de la dependencia estatal encargada de las acciones relacionadas con la explotación, uso, aprovechamiento del agua, el tratamiento y rehúso de las aguas residuales en Tamaulipas, dijo que se esperaba que en septiembre se llenaran las presas, pero no se registraron lluvias importantes.

"El panorama es complicado; septiembre, que históricamente ha sido el mes aportador, este mes de septiembre es el más bajo en cuanto a precipitaciones de los últimos años 30 años. Teníamos cifradas nuestras esperanzas de que septiembre nos pudiera ayudar a recuperar los almacenamientos en las presas, sin embargo, no ha sido así. Es increíble, pero no había sucedido esto en décadas, me refiero a las bajas precipitaciones". Ya que históricamente en septiembre el sistema lagunario del sur del estado recuperaba su almacenamiento al 100 por ciento, sin embargo, hoy alcanza su nivel histórico más bajo, con el 46.4 por ciento, de acuerdo con datos de la Conagua.

"Tenemos una reunión este próximo viernes con los alcaldes (...) para hacer un programa conjunto de un uso eficiente del agua, tomar medidas restrictivas, de tal suerte que podamos sortear bien (la sequía)".

Reconoció que el problema que se registra en el estado es serio, pero manejable, si se toman las medidas extraordinarias necesarias para evitar desperdiciar agua.

"Vamos a que todo mundo, empezando las autoridades municipales, estén conscientes que estamos pasando por una situación complicada, manejable, pero complicada", dijo.

Se planteará evitar suspender, en la mayor medida posible, los riegos de parques y jardines; lavar carros a manguerazos en las calles, regar lo mínimo necesario los jardines de las casas. "En fin, el rehúso del agua domiciliaria, todo lo que apunte a un uso más eficiente del agua".

Las medidas van para todo el estado, pero se le dará énfasis en la zona conurbada, en la frontera y en la capital del estado, de donde se abastecen principalmente de las presas estatales e internacionales.

Por ejemplo, la presa Vicente Guerrero tiene un almacenamiento del 10.7% y es la principal fuente de abastecimiento de Ciudad Victoria, de la que extraen en promedio anual 30 millones de metros cúbicos de agua.

"La frontera, que todos los años extraemos agua de más, las presas internacionales tienen alrededor de 800 millones de metros cúbicos; necesitamos 370 para todas las ciudades de la frontera en un año. Tenemos agua, lo que sí es que está muy comprometido el volumen, sobre todo para el distrito de riego 025".