Piden 6 años de cárcel contra el maltrato animal

La Asociación de Abogados Ambientalistas de México, AC, solicitará al Congreso local modificaciones al Código Penal del Estado para que se incrementen las penas corporales por el delito de Privación de la Vida, Maltrato o Crueldad Animal, tomando como antecedente el asesinato de Athos y Tango, dos perros rescatistas de la Cruz Roja en el estado de Querétaro, por lo que la jueza pidió una pena de diez años y seis meses de prisión para el responsable.

"Es el primer caso relevante que ha tomado un tinte nacional por la celeridad de la sentencia, no llamaría severidad, llamaría justicia debidamente aplicada, en este caso porque se actuó con saña, con dolo, con una intención criminal", dijo el presidente de la AAAM, Ricardo Alberto Cruz Haro, "No es la primera sentencia; ya tuvimos en Matamoros la primera sentencia que se aplicó hace un par de años por un caso en el que el propietario de un perro lo golpeó con una varilla; el perro no fue muerto, pero sí recibió una condena como responsable".